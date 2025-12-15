Emergencia por incendio en centro comercial San Rafael, norte de Bogotá: esto se sabe

Publicidad
Usuarios en redes sociales registraron un incendio en la noche de este lunes 15 de diciembre en el centro comercial San Rafael, ubicado en la calle 134 con carrera 55, en el norte de Bogotá. De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, la emergencia afectó a cuatro establecimientos de comida situados cerca de la zona de parqueaderos.
En la atención del incidente participaron unidades de las estaciones Ferias, Caobos Salazar y Central, con apoyo de los Equipos Técnicos de Rescate y del Sistema de Aeronaves No Tripuladas (SART). Las autoridades confirmaron que el fuego fue controlado y que no se reportaron personas lesionadas. Como medida preventiva, las personas que se encontraban en el centro comercial fueron evacuadas mientras continúan las labores de verificación y control de la situación.
También comenzó a circular en redes sociales una imagen que sugiere que uno de los establecimientos afectados sería Kiu-Bo, un local de comida asiática. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial ni nuevos reportes por parte del centro comercial ni de los comercios involucrados sobre el alcance de los daños o las causas del incendio.
🚨Realizamos el control del incendio de un establecimiento de comida en el Centro Comercial San Rafael, ubicado en la Cll 134 con Cra 55. Se activa apoyo de los Equipos Técnico de Rescate y de Aeronaves No Tripuladas. No se reportan personas lesionadas. Situación en desarrollo.— Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) December 16, 2025
Emergencia en CC San Rafael (Bogotá) #ULTIMAHORA #Bogotá #incendio pic.twitter.com/Asuvan3Zoz— Nathalia González C (@NatGO11931) December 16, 2025
Centro comercial Hacienda San Rafael #Bogota pic.twitter.com/TyE1QsQ8oQ— MARIE (@DRAMARY07) December 16, 2025
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recomienda a la ciudadanía adoptar medidas claras y oportunas en caso de enfrentar un incendio, ya que una reacción adecuada puede reducir riesgos y salvar vidas:
Cuando no exista una salida segura, la prioridad es contactar nuevamente a los organismos de emergencia a través del 123 y mantener la comunicación. Se recomienda aislarse del fuego, cerrando puertas y bloqueando las rendijas inferiores con ropa, preferiblemente mojada, para impedir el paso del humo.
Es clave evitar inhalar gases tóxicos, cubriendo nariz y boca con un trapo húmedo, y ubicarse en un lugar visible y relativamente seguro, como un balcón o terraza. En estos casos, se sugiere no descender por las escaleras y permanecer en un punto donde los bomberos puedan identificar fácilmente a la persona afectada.
Finalmente, se debe esperar la llegada de los equipos de emergencia, sin intentar regresar al interior del inmueble, para recibir la atención correspondiente y garantizar una evacuación segura.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL