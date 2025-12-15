En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Emergencia por incendio en centro comercial San Rafael, norte de Bogotá: esto se sabe

Emergencia por incendio en centro comercial San Rafael, norte de Bogotá: esto se sabe

La situación fue controlada por el Cuerpo de Bomberos, quienes evacuaron la zona. Este es el reporte.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de dic, 2025
Incendio en CC San Rafael Bogotá
Las personas evacuaron el lugar -
Redes sociales

