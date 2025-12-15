Emergencia por incendio en centro comercial San Rafael, norte de Bogotá: esto se sabe

Usuarios en redes sociales registraron un incendio en la noche de este lunes 15 de diciembre en el centro comercial San Rafael, ubicado en la calle 134 con carrera 55, en el norte de Bogotá. De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, la emergencia afectó a cuatro establecimientos de comida situados cerca de la zona de parqueaderos.



En la atención del incidente participaron unidades de las estaciones Ferias, Caobos Salazar y Central, con apoyo de los Equipos Técnicos de Rescate y del Sistema de Aeronaves No Tripuladas (SART). Las autoridades confirmaron que el fuego fue controlado y que no se reportaron personas lesionadas. Como medida preventiva, las personas que se encontraban en el centro comercial fueron evacuadas mientras continúan las labores de verificación y control de la situación.

También comenzó a circular en redes sociales una imagen que sugiere que uno de los establecimientos afectados sería Kiu-Bo, un local de comida asiática. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial ni nuevos reportes por parte del centro comercial ni de los comercios involucrados sobre el alcance de los daños o las causas del incendio.

🚨Realizamos el control del incendio de un establecimiento de comida en el Centro Comercial San Rafael, ubicado en la Cll 134 con Cra 55. Se activa apoyo de los Equipos Técnico de Rescate y de Aeronaves No Tripuladas. No se reportan personas lesionadas. Situación en desarrollo. — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) December 16, 2025

¿Cómo actuar ante un incendio?

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recomienda a la ciudadanía adoptar medidas claras y oportunas en caso de enfrentar un incendio, ya que una reacción adecuada puede reducir riesgos y salvar vidas:



Ante la presencia de fuego o humo, lo primero es mantener la calma y tratar de transmitir tranquilidad a las personas que se encuentren alrededor. Acto seguido, es fundamental activar los sistemas de alarma contra incendios, si los hay, para alertar a todos los ocupantes del lugar. También se debe comunicar de inmediato la emergencia a través de la línea 123, habilitada en Colombia para atender este tipo de situaciones. Si el fuego es pequeño y está en su fase inicial, y se cuenta con un extintor, se puede intentar controlar las llamas, siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad personal y este capacitado para usarlo. En caso de que sea necesario evacuar, se recomienda hacerlo de forma ordenada, sin correr, gritar o empujar, siguiendo las rutas señalizadas. Para evitar intoxicaciones, es importante proteger las vías respiratorias, cubriendo nariz y boca con un paño húmedo. Asimismo, no se deben abrir puertas ni ventanas, ya que el ingreso de aire puede intensificar el fuego.Si las condiciones lo permiten, se aconseja cerrar las llaves de gas y cortar el suministro eléctrico, con el fin de reducir la propagación del incendio. Recuerde no usar ascensor, lo más seguro es dirigirse a las escaleras.

¿Qué hacer si no es posible evacuar?

Cuando no exista una salida segura, la prioridad es contactar nuevamente a los organismos de emergencia a través del 123 y mantener la comunicación. Se recomienda aislarse del fuego, cerrando puertas y bloqueando las rendijas inferiores con ropa, preferiblemente mojada, para impedir el paso del humo.

Es clave evitar inhalar gases tóxicos, cubriendo nariz y boca con un trapo húmedo, y ubicarse en un lugar visible y relativamente seguro, como un balcón o terraza. En estos casos, se sugiere no descender por las escaleras y permanecer en un punto donde los bomberos puedan identificar fácilmente a la persona afectada.

Finalmente, se debe esperar la llegada de los equipos de emergencia, sin intentar regresar al interior del inmueble, para recibir la atención correspondiente y garantizar una evacuación segura.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL