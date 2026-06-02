Video | Peligroso criminal trató de huir en ropa interior en medio de operativo en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá, tras un año de investigación, logró desmantelar a una organización criminal llamada ‘Los Astutos’, dedicada al hurto de motocicletas mediante la modalidad de halado en la capital. En medio del operativo, uno de los delincuentes que fue capturado trató de huir por los techos de una vivienda en ropa interior. El momento quedó captado en video.

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Las capturas y allanamientos de propiedades se llevó a cabo en las localidades de Engativá y Suba. Durante la investigación, se realizaron diversas actividades como entrevistas, declaraciones juradas, retratos, reconocimientos fotográficos, inspecciones judiciales, búsquedas selectivas en bases de datos, interceptación de 15 líneas telefónicas, y triangulación de comunicaciones que permitió a los investigadores identificar el actuar delincuencial de esta organización.



Según la Policía, su modo de delinquir consistía en ubicar a víctimas que dejaran las motocicletas en vía pública, para que en horas de la noche o en la madrugada, mediante el uso de herramientas como pesas y plumas, pudieran violentar los swichts de encendido y/o de seguridad y, posteriormente, hurtar las motocicletas de media y alta gama.



¿Quiénes son los capturados por hurto de motos en Bogotá?

En la materialización de estas órdenes judiciales, los uniformados lograron la captura de alias Castro, cabecilla de este grupo delincuencial, encargado de coordinar todo el actuar criminal y los medios que utilizaban para cometer estos hurtos. Asimismo, había sido capturado en el año 2018 por hurto y había cumplido condena de tres años por este delito.



También está alias Katherine, quien tenía el rol de coordinar qué integrantes salían a cometer estos hurtos y en qué casas o parqueaderos de los barrios Bachué o Bochica dejaban las motocicletas hurtadas, también las cuentas por la venta de estas motos. De igual manera, alias Fideo, quien en los allanamientos intentó escapar por los techos (como se ve en el video) y contaba con una medida domiciliaria desde el 2023 (5 años y 4 meses) por tráfico de estupefacientes, era el encargado de hurtar las motos, junto con alias Cano.

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Finalmente, alias Wilson, pareja sentimental de Katherine, fue capturado en flagrancia por tráfico de estupefacientes y cuenta con antecedentes por concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. En estas diligencias de allanamiento y registro, se logró la incautación de un revólver calibre 38, munición, una placa de motocicleta con reporte de robo y herramientas empleadas para el hurto de motocicletas.

🚨 Conocidos como “Los Astutos”, estos 4️⃣ hombres y una mujer fueron capturados por el hurto de motocicletas bajo la modalidad de halado en Engativá, Usaquén, Suba y Barrios Unidos.



Uno de ellos ya había estado en la cárcel y otro contaba con medida domiciliaria. pic.twitter.com/jzDAJCpYQj — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 2, 2026

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Producto de esta actividad delictiva, el grupo criminal generaba rentas criminales de aproximadamente 270 millones de pesos. A estos capturados les figuran antecedentes penales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de hurto. Asimismo, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.

En lo corrido del año 2026, gracias a las diferentes actividades preventivas y operativas, hemos logrado una reducción del 7% en el hurto a motocicletas con 131 casos menos en comparación con el año 2025 y recuperado 604 motos que habían sido hurtadas en Bogotá.

LAURA VALENTINA MERCADO

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