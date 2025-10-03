VIDEO | Robó más de un millón de pesos en licor, fue capturado y cómplices lo abandonaron

Recientemente, la Policía Nacional capturó a un joven de 20 años señalado de cometer un hurto en la localidad de Chapinero; más exactamente en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 13 con calle 40, en el centro de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados que realizaban labores de patrullaje fueron alertados por la ciudadanía sobre el hecho y observaron a varias personas huyendo con bolsas y maletas. Tras una persecución, cuadras más adelante lograron detener a uno de los presuntos responsables, quien fue reconocido por trabajadores del local como parte del grupo que ingresó para sustraer varias botellas y cajas de licor.

"Se le aguó la 'fiesta', en plena fechoría capturamos a un hombre quien pretendió salir de un establecimiento en Chapinero con botellas y cajas de licor por más de 1 millón 500 mil pesos como si nada. Lo increíble, sus cómplices lo dejaron solo y deberá pagar ante la justicia", dio a conocer la Policía Metropolitana de Bogotá.



Los elementos recuperados, avaluados en más de 1,5 millones de pesos, junto con el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que, en lo corrido de 2025, en esta localidad se ha registrado una reducción del 25 % en el hurto a comercio, con 182 casos menos en comparación con 2024. Asimismo, informó que se han efectuado 119 capturas por diferentes delitos.



"En las últimas horas se logra la captura de una persona, la cual minutos antes había ingresado junto a otros ciudadanos a un establecimiento de mediana superficie ubicada en la en la localidad de Chapinero. Esa persona es capturada en flagrancia gracias a la rápida y oportuna reacción de la zona de atención, la cual es informada mediante la línea 123 de la Policía Nacional", dijo el oficial de guarnición del día, teniente coronel Jorge Arizal.

