Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / VIDEO | Robó más de un millón de pesos en licor, fue capturado y cómplices lo abandonaron

VIDEO | Robó más de un millón de pesos en licor, fue capturado y cómplices lo abandonaron

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que un joven de 20 años, acompañado por un grupo de cómplices, robó más de un millón de pesos en licor dentro de un supermercado del oriente de Bogotá. Las autoridades lograron su captura.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de oct, 2025
Ladrones de licor.jpg
En total, el hurto se acercó a una cifra de 1.5 millones de pesos. -
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

