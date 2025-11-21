En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Videos de emergencias por lluvias en Bogotá: niños arrastrados por corriente y caos en aeropuerto

Videos de emergencias por lluvias en Bogotá: niños arrastrados por corriente y caos en aeropuerto

Autoridades y usuarios de redes sociales han reportado diferentes inundaciones y emergencias debido a las fuertes precipitaciones registradas en diferentes partes de la capital la tarde de este viernes 21 de noviembre. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Videos de emergencias por lluvias en Bogotá: niños arrastrados por corriente y caos en aeropuerto
Videos de emergencias por lluvias en Bogotá: niños arrastrados por corriente y caos en aeropuerto
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad