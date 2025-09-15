Videos del caos tras accidente en la NQS con calle 22 que dejó una mujer muerta: colapsaron vías

En videos que circularon en redes sociales en la mañana de este lunes 15 de septiembre se observa la magnitud del accidente que paralizó parte de la carrera 30 en Bogotá. Las imágenes muestran el caos en plena vía: una motocicleta tendida sobre el pavimento, una volqueta estacionada metros más atrás y, en medio del escenario, un bus de TransMilenio detenido en los carriles exclusivos. Decenas de ciudadanos rodean la escena, mientras los uniformados de tránsito instalan conos para acordonar la zona.

El accidente ocurrió a las 8:00 a. m. a la altura de la calle 22C, sobre la avenida NQS, y dejó como saldo la muerte de una mujer motociclista de unos 35 años, según confirmaron las autoridades. La Secretaría de Movilidad reportó que en el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos: un bus articulado del sistema de transporte masivo, una volqueta y la moto en la que se desplazaba la víctima. La magnitud del choque obligó a suspender el tráfico en sentido sur-norte y generó un colapso que se extendió por varios kilómetros.

De acuerdo con información preliminar recogida por Noticias Caracol, la mujer perdió el control de su motocicleta tras pasar por un bache en la vía. En las grabaciones se aprecia cómo el tráfico estaba congestionado y los vehículos avanzaban con dificultad. Tras caer sobre el carril exclusivo, la motociclista fue arrollada por un bus articulado que circulaba en ese momento. El impacto fue fatal y no hubo oportunidad de reanimarla. Hasta ahora, la identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades.



Los testigos que compartieron las grabaciones describieron los momentos de tensión. En una de las grabaciones se aprecia cómo la movilidad quedó prácticamente congelada en la NQS. Filas de carros permanecían detenidas, mientras los buses articulados permanecían inmóviles sobre los carriles exclusivos.

Al mismo tiempo, las imágenes muestran a decenas de pasajeros descendiendo de los articulados y caminando por la calzada preferencial. Con mochilas al hombro, algunos se apresuraban para no llegar tarde al trabajo o a sus estudios y otros caminaban lento en medio del tráfico paralizado.

La Secretaría de Movilidad confirmó que la situación afectó gravemente el tráfico en la capital. La entidad recomendó a los conductores buscar rutas alternas como la avenida Comuneros (calle 6) y la Circunvalar para evitar el tramo afectado. "Se presenta siniestro vial con fatalidad en la NQS con calle 22C, en sentido Sur - Norte, entre bus articulado, volqueta y motociclista. Rutas Alternas: Av. Comuneros (calle 6) y Av. Circunvalar", se detalló desde la cuenta oficial de X de la entidad, donde indicaron que Unidades de Tránsito y del CTI de la Fiscalía se desplazaron al punto.

Por su parte, la magnitud del siniestro también impactó la operación de TransMilenio. La empresa informó que la estación CAD debió ser cerrada temporalmente debido a la emergencia. En varios videos grabados por pasajeros se observa cómo, ante la imposibilidad de avanzar, decenas de personas optaron por descender de los buses y caminar por la calzada exclusiva para llegar a sus destinos.

“Los buses realizan contraflujo. La troncal tiene alta congestión por la novedad. La estación CAD continúa sin operar temporalmente. Avanzan las actividades del personal de movilidad para agilizar paso. Solicitamos a los usuarios no despresurizar las puertas y no bajarse de los buses debido a que estas acciones ponen en riesgo la seguridad de todos. Agradecemos su comprensión, trabajamos por restablecer los servicios afectados”, indicó la empresa en un comunicado.

Las autoridades en lugar adelantaron las labores de criminalística con el levantamiento del cuerpo y recolectando evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrió exactamente la secuencia que terminó en la tragedia. Estas diligencias obligaron a mantener cerrado el carril exclusivo durante varios minutos, retrasando la normalización del tráfico.



¿Cómo avanza la movilidad? Novedades del sistema

Sobre las 9:31 de la mañana, la Secretaría de Movilidad indicó que se finalizaron las "labores de investigación por parte de criminalística" y se habilitó la movilidad de la avenida carrera 30 con calle 22C, en sentido Sur - Norte: "@BogotaTransito lamenta este siniestro vial y se solidariza con los familiares de la persona fallecida".

Tras este reporte, TransMilenio aclaró que la congestión "en la troncal continúa y los servicios transitan en contraflujo". Hasta esa hora la estación CAD seguía sin operaciones activas. Sin embargo, 10 minutos más tarde, la empresa encargada del sistema de transporte de la ciudad capital indicó que la estación mencionada retomó su operación, "los servicios cancelan el contraflujo y retoman su paso por el carril exclusivo".

