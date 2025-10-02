VIDEOS | Fuertes disturbios y afectación en nororiente de Bogotá por manifestación: vandalizaron CAI

En los últimos minutos se reportaron fuertes disturbios en el nororiente de Bogotá por manifestaciones. El hecho se registró específicamente sobre la calle 72 con carrera séptima cuando un grupo de protestantes encapuchados vandalizaron un CAI del sector. Imágenes y videos tomados por entes del Distrito evidenciaron daños en el lugar.

Se debe destacar que desde las 2:30 p. m. empezó una jornada de manifestaciones frente a la sede de la Andi y la Universidad Pedagógica Nacional. La Secretaría de Movilidad precisó que, sobre las 4:30 p. m., la marcha se desplazó hasta el corredor vial de la Séptima, que fue bloqueado en ambos sentidos por varios minutos.

"Manifestantes hacen desplazamiento y se ubican en la carrera 7 con calle 72 en ambos sentidos de la vía. Generan alta afectación en el corredor vial", detallaron en su momento a través de la cuenta oficial de X de la entidad, donde recomendaron también tomar como ruta alterna la calle 53 al oriente, y la calle 78 al occidente.



Así quedó el CAI de la calle 72 con carrera 7, norte de Bogotá. pic.twitter.com/Yl7400BCux — Mauricio Vanegas (@Marovaan) October 2, 2025

Fue la Secretaría de Gobierno de Bogotá la que reportó de varios disturbios en la zona. En una declaración desde sus redes sociales se precisó: "A esta hora en el lugar se reportan acciones que perturban la sana convivencia, intimidan y provocan, lanzando objetos contundentes. Se suspende etapa de diálogo". En la publicación se adjuntaron videos de cómo quedó el interior del CAI, que fue impactado con piedras y pintado.

Noticias Caracol consultó y, según fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, no hubo policías heridos. Se indicó, por lo pronto, que las autoridades antidisturbios reaccionaron a los hechos. "Rechazamos estas actuaciones que afectan e intimidan a quienes no hacen parte de las movilizaciones y deslegitiman el objetivo pacífico de las mismas. Reiteramos que en Bogotá no tiene cabida ni la violencia, ni los mensajes de odio que pretenden justificarla y que nos dividen como sociedad", manifestaron desde la Secretaría.

#Reportes | •Movilización Calle 72



A esta hora en el lugar se reportan acciones que perturban la sana convivencia, intimidan y provocan, lanzando objetos contundentes.



Se suspende etapa de diálogo.#EnDesarrollo pic.twitter.com/hJBpQVnsQ8 — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 2, 2025

Rechazamos estas actuaciones que afectan e intimidan a quienes no hacen parte de las movilizaciones y deslegitiman el objetivo pacífico de las mismas.



Reiteramos que en Bogotá no tiene cabida ni la violencia, ni los mensajes de odio que pretenden justificarla y que nos dividen… pic.twitter.com/Glo9w0BJ1r — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 2, 2025

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

