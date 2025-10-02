En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / VIDEOS | Fuertes disturbios y afectación en nororiente de Bogotá por manifestación: vandalizaron CAI

VIDEOS | Fuertes disturbios y afectación en nororiente de Bogotá por manifestación: vandalizaron CAI

La tarde de este jueves 2 de octubre se han registrado diferentes protestas en la capital. Las autoridades reportaron daños dentro de un CAI de la calle 72. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 2 de oct, 2025
Manifestación hoy
Secretaría de Gobierno

