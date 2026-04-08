Videos | Ladrón en Bogotá quedó grabado robando en dos locales comerciales el mismo día

La inseguridad en Bogotá continúa siendo un problema sin resolver para las autoridades de la capital de Colombia y en las últimas horas la presencia de un mismo sujeto en dos establecimientos comerciales robando ha despertado la percepción de inseguridad de los ciudadanos.



En dos videos de cámaras de seguridad se ve a un sujeto saliendo de un carro gris e ingresando a una barbería del barrio El Jazmín, en Puente Aranda, sobre la 1:30 de la tarde, y con un arma de fuego intimidó tanto a las personas que estaban dentro del local comercial como a los clientes.

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Durante minuto y medio, el delincuente estuvo apuntando contra los ciudadanos que se encontraban en el lugar exigiendo que se le entregaran los objetos de valor.

Después de que ninguna de las personas le entregaran las pertenencias, el delincuente se fue lanzando insultos y se subió a la motocicleta donde lo esperaba su cómplice.



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Ladrón roba con arma de fuego a ciudadanos en un café de Chapinero

Aunque en la barbería este ladrón no pudo robar, sí lo hizo en un café ubicado en la localidad de Chapinero sobre las 3:20 de la tarde.

En video quedó el momento cuando el delincuente ingresó al lugar y primero se dirige a una de las mesas para quitarle al cliente su teléfono celular. Después, el sujeto se acerca a una mujer y le quita tanto su celular como un computador portátil.

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Segundos más tarde, el delincuente, que seguía intimidando a las personas que estaban en el café, se acercó a un hombre y le quitó varis de sus pertenencias.

En las imágenes tanto de la barbería como del café, se ve que este ladrón estaba vestido con un jean azul, una chaqueta azul oscura y una gorra color beige.

#BOGOTÁ. Sobre las 15:30h, de hoy 07ABR, sujeto armado ingresó a un café ubicado en la zona alta de la loc/Chapinero y atraco varias clientes. En videos de seguridad se evidencia como intimidó a las víctimas para robarle sus pertenencias, celulares, portátiles y dinero en… pic.twitter.com/vsBStTKvP7 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 7, 2026

Hasta el momento, las autoridades en Bogotá no se han referido a estos hechos que dejan en entredicho la seguridad en la capital de Colombia.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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