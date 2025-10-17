Embajada de Estados Unidos alertó cambio por marchas este viernes 17 de octubre: dan recomendaciones

La embajada de Estados Unidos en Colombia alertó que este viernes 17 de octubre habrán cambios en la atención del consulado en su sede principal de la capital. A través de un comunicado, difundido en sus redes sociales y canales oficiales, la entidad informó que durante la jornada del día se esperan "grandes manifestaciones" y que, por esta razón, se operarán de forma diferente los servicios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al respecto, se precisó que tendrán "personal reducido" y que no se "brindará servicios consulares de rutina", por lo que es posible que se realice cancelación de citas previstas en el día. De acuerdo con su página web, el último ajuste empezará a darse después de la 1:00 p. m. de este 17 de octubre. En el texto difundido se argumentó que se debe a las posibles "interrupciones del transporte en Bogotá" por las protestas que sucederán en "inmediaciones de la embajada" y podrían "extenderse hasta la noche".

Hay que destacar que, según la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, no se anticipan manifestaciones multitudinarias. Se indicó, hasta el momento, que los únicos eventos registrados son:



9:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración del día de la diversidad étnica y cultural de la nación. Plaza de Bolívar. Convoca: Pacto Histórico MAIS



10:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá. Parque de los Periodistas. Convoca: Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida



3:00 p. m. - Plantón: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá. Parque El Renacimiento. Convoca: Polo Democrático Alternativo.

Publicidad

*Noticias en desarrollo. Espere ampliación en breve...

NOTICIAS CARACOL DIGITAL