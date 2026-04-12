Videos muestran cómo se vivió emergencia por incendio cerca de Unicentro, en el norte de Bogotá

Un incendio en zona de vegetación en el norte de Bogotá generó momentos de tensión durante la noche, luego de que videos difundidos en redes sociales evidenciaran la magnitud de las llamas a pocos metros del centro comercial Unicentro Bogotá, en la localidad de Usaquén.



De acuerdo con reportes oficiales, la emergencia se registró en la Calle 127 con Carrera 15, donde el fuego se propagó rápidamente por una cerca de pino, lo que encendió las alertas entre residentes del sector ante el riesgo de que las llamas alcanzaran viviendas cercanas. En varios videos compartidos por ciudadanos se observa cómo el incendio avanzaba sobre la vegetación mientras algunas personas intentaban contenerlo de manera inicial.

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Por medio de su cuenta de X, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que logró controlar la conflagración y entregó un parte preliminar de la situación. “Controlamos un incendio en una cerca de pino en la Calle 127 con Carrera 15. No se reportan personas lesionadas. El paso vehicular se encuentra lento”, informaron.

Por su parte, el alcalde local de Usaquén, Daniel Hernando Ortiz, se pronunció a través de redes sociales sobre la atención del incidente. “Tan pronto nos reportaron la situación estuvimos trabajando con los equipos de @BomberosBogota, @PoliciaBogota y @alcaldiausaquen. A las 9:00 p.m. la situación ya había sido controlada con dos máquinas de bomberos, las causas son materia de investigación”, señaló el funcionario.



En medio de la emergencia, algunos testigos manifestaron en redes sociales su preocupación por la rapidez con la que crecían las llamas. “Incendio en la calle 127, Usaquén, a una cuadra de Unicentro Bogotá, pone en riesgo viviendas. Testigos denuncian que las llamas siguen creciendo. Autoridades reportan control parcial, sin heridos, pero con movilidad afectada. Continúan labores”, indicaron usuarios que siguieron de cerca el desarrollo de la situación.



Videos captaron los momentos del incendio

🚨🔥 Incendio en la calle 127, Usaquén, a una cuadra de Unicentro Bogotá, pone en riesgo viviendas. Testigos denuncian que las llamas siguen creciendo. Autoridades reportan control parcial, sin heridos, pero con movilidad afectada. Continúan labores 🚒 @BomberosBogota pic.twitter.com/QWnj4MBMLC — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) April 12, 2026

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#BOGOTÁ. Se presenta incendio de árboles en la localidad de Usaquén, calle 127 con carrera 13, sentido Oriente-Occidente, frente al centro comercial Unicentro. Hasta el momento no reportan lesionados ni afectación a edificios. Bomberos hacen presencia en el lugar. pic.twitter.com/IdD2mMYCxI — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 12, 2026

Un incendio forestal se presentó frente a las instalaciones del Centro Comercial Unicentro, norte de Bogotá. Según testigos, este habría sido provocado por un habitante de calle. pic.twitter.com/kRwZk7Gwp9 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 12, 2026

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¿Qué ocasionó el incendio?

Asimismo, circularon versiones no confirmadas sobre el posible origen del incendio. Según algunos testimonios de testigos, los hechos habrían sido ocasionados por una persona habitante de call”; sin embargo, esta información no ha sido validada por las autoridades, que reiteraron que el caso continúa bajo investigación.

Los registros audiovisuales también dan cuenta de la reacción de la comunidad, que en un primer momento intentó mitigar el fuego con algunos extintores y agua. "40 minutos después llegaron los bomberos. Increíble, los vecinos fueron quienes apagaron esto con ayuda de personal del centro comercial Unicentro", relató un usuario en redes sociales, haciendo un llamado a las autoridades

Por ahora no se conocen más detalles del origen de la conflagración, sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para establecer las causas exactas del hecho.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co