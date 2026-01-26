En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Voraz incendio en edificio del centro de Bogotá afectó la movilidad en TransMilenio

Voraz incendio en edificio del centro de Bogotá afectó la movilidad en TransMilenio

El paso por la avenida Caracas estuvo reducido a un carril. Bomberos evacuaron a 30 personas de un edificio de cuatro pisos.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 26 de ene, 2026
Incendio centro de Bogotá.
Incendio centro de Bogotá.
Bomberos

Un voraz incendio, hacia el mediodía de este 26 de enero, causó miedo en el centro de Bogotá. La conflagración se registró en un edificio de cuatro pisos ubicado en la carrera 14 con calle 22.

Según el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, “no se reportan personas lesionadas, pero sí se evacuaron a 30 personas”. De hecho, el incendio obligó al cierre parcial del paso por la avenida Caracas mientras se atendía la grave situación en ese punto de la capital.

Usuarios del sistema TransMilenio publicaron en redes sociales las imágenes de la conflagración en el edificio, ubicado en la localidad de Santa Fe, mostrando una densa nube de humo y llamas dentro de la estructura.

También, desde las autoridades de tránsito, informaron sobre la necesidad de controlar el tráfico a solo un carril debido a las llamas que consumían el edificio.

Las autoridades de la capital informaron que, hacia la 1 de la tarde, el incendio fue controlado y se investigan las causas de la conflagración en este punto álgido de la ciudad.

