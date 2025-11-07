En vivo
COLOMBIA  / Brutal agresión a perro en Antioquia provoca indignación; piden ayuda para ubicar al maltratador

Brutal agresión a perro en Antioquia provoca indignación; piden ayuda para ubicar al maltratador

En un video que se ha hecho viral en redes sociales se logra identificar a un sujeto agrediendo brutalmente a un canino indefenso, al cual tira, golpea con puños y patea en reiteradas ocasiones. Autoridades y defensores animales han exigido que se identifique al responsable.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de nov, 2025
Noticias Caracol - 2025-11-07T063849.442.jpg
El gobernador de Antioquia y la senadora Andrea Padilla identificaron al presunto autor de estos hechos como Fernando Alonso Oviedo Sanchez. -
Foto: redes sociales

