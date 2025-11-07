Brutal agresión a perro en Antioquia provoca indignación; piden ayuda para ubicar al maltratador

Un atroz caso de violencia animal fue captado recientemente en Colombia. En un video que se hizo viral en redes sociales, se puede ver a un sujeto golpeando salvajemente a un perro indefenso, pateándolo y hasta lanzándolo al suelo en un crudo episodio de maltrato. Mientras tanto, el hombre era grabado por una persona, hasta ahora desconocida, quien fue la que finalmente hizo público el video en redes sociales.

El hecho produjo una inmensa ola de indignación nacional, hasta el punto en que el caso llegó a conocidos congresistas y gobernadores, quienes lograron identificar al maltratador y ofrecieron una recompensa. Andrea Padilla, famosa senadora y autora de diversos proyectos en pro del bienestar de los animales en Colombia, fue una de las primeras personalidades políticas que divulgaron información sobre el presunto responsable de tal agresión. Se trataría entonces de Fernando Alonso Oviedo Sánchez, un ciudadano que viviría en el departamento de Antioquia.

Posteriormente, el gobernador del mismo departamento, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren la información suficiente para dar con el paradero del presunto agresor. "Antioqueños, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien nos entregue información que nos permita dar con el paradero de este sujeto. ¿Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito?", anunció el mandatario departamental.



Dónde se habrían presentado los hechos

Inicialmente, se planteó que el sujeto habría cometido estos condenables hechos en el municipio de Sonsón, Antioquia, pero recientemente el alcalde de este municipio dio a conocer que en este punto no se habría presentado el incidente. Si bien el presunto agresor es oriundo de tal municipio, todo parece indicar que lo ocurrido se llevó a cabo en otro lugar, que todavía está siendo investigado por las autoridades.



El video, que no será divulgado por este medio de comunicación debido a la cruel violencia gráfica del mismo, muestra al agresor tomando al animal de las patas traseras y golpeándolo intensamente con sus puños en reiteradas ocasiones. Posteriormente, lo levanta para arrojarlo fuertemente contra el suelo, dejando al animal postrado y, al parecer, sin vida o en graves condiciones. Como si esto fuera poco, el sujeto finaliza el vil acto de maltrato pateando al ser vivo.



Al respecto, la senadora Padilla también informó que ya se interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía para avanzar en la búsqueda contra este sujeto, pues por este tipo de actos deberá responder ante las autoridades y pagar posibles medidas de cárcel.

¿Cuáles son las penas para maltratadores de animales en Colombia?

La ley 1774 establece que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causen la muerte o lesiones que afectan de manera grave su salud o integridad física serán sancionadas con multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si le provoca la muerte, la pena será de prisión entre 12 a 36 meses y tendrá inhabilidad especial de 1 a 3 años para poder ejercer la profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales. El delito de maltrato animal puede agravarse con penas más altas si comente ciertas conductas:



Acción con sevicia.

Cuando una o varias conductas de maltrato se lleven a cabo en la vía o sitios públicos.

Si el maltrato es presenciado por menores de edad o se valen de ellos.

Cuando se comenten actos sexuales con los animales.

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal ante el IDPYBA en Bogotá?

Llamar a la línea de emergencia 123 o contactar al policía más cercano y activar el Escuadrón Anticrueldad.

Llamar a la línea contra el maltrato animal del Instituto de Protección 018000115161.

Comunicarse al correo institucional del IDPYBA: proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

Escribir al Sistema Bogotá Te Escucha: bogota.gov.co/sdqs/ (puede adjuntar fotografías o videos como evidencia).

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO