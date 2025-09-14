En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mujer capturada por hurto era buscada por el homicidio de un menor de edad en Sonsón, Antioquia

Mujer capturada por hurto era buscada por el homicidio de un menor de edad en Sonsón, Antioquia

La mujer fue detenida en flagrancia mientras cometía un hurto con otra persona en Medellín. Al verificar su identidad se encontró que era buscada por las autoridades de Sonsón para que responda por varios delitos, entre esos el de homicidio agravado.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 14, 2025 03:04 p. m.
La mujer estuvo fuera del radar de la investigación por homicidio durante un año.
Policía Nacional

