Mujer capturada por hurto era buscada por el homicidio de un menor de edad en Sonsón, Antioquia

Las autoridades de Medellín capturaron a una mujer, sorprendida en flagrancia durante un hurto que efectuaba con otra persona. Al verificar los datos se identificó que la mujer era buscada por ser la presunta responsable del homicidio de un adolescente en Sonsón, Antioquia. "Era requerida por un juzgado del municipio", explicó en unas declaraciones el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"La Policía Nacional de Colombia, en desarrollo de las estrategias integrales de seguridad ciudadana orientadas a combatir todas las manifestaciones del delito, logró en las últimas horas la captura de dos mujeres, de 37 y 43 años de edad, sorprendidas en flagrancia cuando habrían hurtado, bajo la modalidad de cosquilleo, un celular avaluado en más de un millón de pesos en el barrio Estación Villa de Medellín", se lee en un comunicado de las autoridades.

Uniformados de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo lograron la captura de las señaladas y la recuperación del celular. Durante el procedimiento se estableció que la mujer de 37 años tenía un requerimiento judicial vigente emitido por un juzgado del municipio de Sonsón, ubicado al sur del departamento de Antioquia. La mujer era buscada para que responda por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.



¿Qué se sabe del homicidio del que señalan a la mujer?

Las investigaciones preliminares de las autoridades indican que la mujer, al parecer, sería la responsable de un hecho ocurrido el 23 de septiembre de 2024 en la vereda La Aldea, de Sonsón. "Donde un adolescente de 16 años perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en la modalidad de sicariato".

Las dos mujeres fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. "Mientras que la ciudadana con orden judicial vigente fue puesta a disposición de la autoridad competente que la solicitaba. Luego de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario", concluyeron las autoridades.

"Este resultado demuestra nuestra capacidad de reacción y nuestro compromiso por llevar ante la justicia a los responsables de hechos tan graves como el homicidio de un menor de edad que enluta a familias y afecta la tranquilidad de nuestras comunidades. Continuaremos actuando con toda la firmeza institucional, siempre seguros, cercanos y presentes". agregó el comandante Castaño Ramos.



