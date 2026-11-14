Bus con más de 20 estudiantes cayó a un abismo en Norte de Santander: organismos atienden emergencia

Los organismos de socorro de Norte de Santander atienden desde la tarde de este sábado 14 de noviembre una emergencia vial en la que un bus que transportaba estudiantes cayó por un abismo. De acuerdo con la información preliminar, en el vehículo viajaban más de 20 menores de edad. Las autoridades departamentales trabajan para atender a los afectados.



El accidente ocurrió en la vía que comunica a los municipios de San Calixto y Teorama, donde el bus se deslizó varios metros por un abismo. La emergencia mantiene en alerta a los familiares de los estudiantes, que esperan información sobre el estado de salud de los menores.

Las ambulancias de ambos municipios se desplazaron hasta el lugar para apoyar en la atención y el traslado de aproximadamente 16 niñas, niños y adolescentes que resultaron heridos. Según los primeros reportes, podría ser necesario remitir a varios de ellos a la ciudad de Ocaña, debido a la gravedad de las lesiones.

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Por el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas. Entretanto, los organismos de emergencia y las autoridades hacen presencia en el punto para atender a los afectados y establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.



El estado de esta carretera también ha sido motivo de críticas por parte de viajeros y conductores, quienes han cuestionado las condiciones del corredor vial por el que deben movilizarse diariamente.



Accidente en Huila dejó seis personas muertas y 11 heridas

La emergencia en Norte de Santander se conoce el mismo día en que otro grave accidente de tránsito cobró la vida de seis personas en el departamento del Huila.

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El siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado en el kilómetro 94+750 de la vía Garzón-Neiva, en jurisdicción del municipio de Rivera. Según la información preliminar de la Policía de Tránsito, un bus de transporte público perdió el control y sufrió un volcamiento lateral.

El accidente también dejó 11 personas lesionadas, quienes recibieron atención médica. Entre las hipótesis que investigan las autoridades está la posibilidad de que el conductor hubiera sufrido un microsueño. Sin embargo, esta circunstancia deberá ser confirmada o descartada mediante la investigación correspondiente.

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Ante la gravedad de este hecho, el coronel Edwin Orlando Correa Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, hizo un llamado a los conductores de transporte público de pasajeros para que prioricen el descanso y eviten conducir cuando presenten síntomas de fatiga.

“Ustedes tienen una responsabilidad enorme, porque transportan vidas. No podemos permitir que el cansancio, la fatiga o un microsueño terminen convirtiéndose en una tragedia. Antes de iniciar un recorrido, deben garantizar un descanso adecuado y, si sienten sueño durante el trayecto, detenerse. Ningún horario ni compromiso está por encima de la vida”, manifestó el oficial.

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