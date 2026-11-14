Revelan las primeras imágenes de alias Primo Gay tras su captura en Antioquia

Las primeras imágenes de alias Primo Gay, señalado cabecilla de estructuras criminales que han tenido presencia en Antioquia, fueron reveladas luego de que la Fuerza Pública confirmara su captura en el norte del departamento. El material fue compartido por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien se refirió a los antecedentes del hombre y a su paso por las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.



“Antioqueños: estas son las primeras imágenes de Primo Gay capturado, un delincuente antes farc Calarcá y ahora Clan del Golfo. Un mercenario del terror y la muerte. Pronto se le quitará esa sonrisa de la cara: sus crímenes lo perseguirán por siempre”, escribió el mandatario en su cuenta de X junto a las fotografías.

La detención se llevó a cabo en el norte de Antioquia en una operación de la Séptima División del Ejército Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Naciona. Según indicó el Gobernador alias Primo Gay habría utilizado diferentes nombres y estaría vinculado a estructuras armadas ilegales que operan en la región.

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Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre el resultado del operativo. A través de X informó que, además de la captura, fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición. Asimismo, reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas y manifestó: “¡Estamos golpeando las estructuras de mando del narcoterrorismo y recuperando el control del territorio!”.



Antioqueños: estas son las primeras imágenes de Primo Gay capturado, un delincuente antes farc Calarcá y ahora Clan del Golfo. Un mercenario del terror y la muerte.

Pronto se le quitará esa sonrisa de la cara: sus crímenes lo perseguirán por siempre. pic.twitter.com/3mlkX9JCkS — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 14, 2026

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¡CAYÓ ALIAS “PRIMO GAY”, CABECILLA PRINCIPAL DE UNA ESTRUCTURA NARCOTERRORISTA EN ANTIOQUIA!



En una operación de nuestro Ejército Nacional, a través de la Séptima División, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron capturados dos… pic.twitter.com/LvAF4gPmb5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 14, 2026

¿Quién es alias Primo Gay?

El capturado fue identificado como Néider Yesid Uñates López, de 26 años. De acuerdo con información de las autoridades, llevaría más de diez años vinculado a organizaciones armadas ilegales y figuraba entre los hombres más buscados de Antioquia. Por información que permitiera ubicarlo, se ofrecía una recompensa de hasta 640 millones de pesos.

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En su trayectoria se registra su presunta relación con las disidencias de las FARC, particularmente con estructuras asociadas a alias Calarcá, y posteriormente con el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Las autoridades lo señalan de estar relacionado con homicidios, extorsiones, desapariciones forzadas, desplazamientos y ataques contra la Fuerza Pública. Su prontuario incluye hechos que se remontan a 2017, entre ellos la instalación de explosivos en Anorí y la incineración de maquinaria amarilla en San Andrés de Cuerquia.

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Entre los episodios que aparecen en los registros oficiales también está la instalación de artefactos explosivos en varias retroexcavadoras en la vereda Puerto Rico, en Anorí, el 16 de noviembre de 2023. Ese hecho dejó dos soldados profesionales muertos y otros dos heridos.

También figura como uno de los señalados por el homicidio del periodista Mateo Pérez que fue asesinado el pasado 8 de mayo en la vereda Palmichal, en el municipio de Briceñoen el departamento de Antioquia.

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Además, era requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones. Tras su captura, se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre el procedimiento y su situación judicial.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co