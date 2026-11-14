Video muestra momento de explosión en mina de Chita, Boyacá, que dejó dos muertos

Por lo menos dos mineros murieron por una explosión en una mina de carbón del municipio de Chita, en el departamento de Boyacá, donde los equipos de rescate buscan a otras dos personas que quedaron atrapadas, informaron este sábado 14 de noviembre fuentes oficiales.



"Nuestros equipos de Salvamento Minero continúan trabajando en el lugar para avanzar en las labores de rescate de las otras dos personas", señaló la Agencia Nacional de Minería (ANM) en un comunicado.

La explosión ocurrió durante la tarde del viernes en una mina de la vereda La Playa y afectó a cuatro trabajadores que se encontraban en el interior del socavón.

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La ANM confirmó que dos de los cuerpos involucrados en la emergencia ya fueron evacuados, mientras los equipos de salvamento continúan las labores para localizar y rescatar a los otros dos mineros.



Desde que se reportó el accidente, los socorristas han trabajado de manera ininterrumpida, pese a las complejas condiciones ocasionadas por el derrumbe, por lo que "durante la noche realizaron labores de ventilación y adecuación del sostenimiento de la mina", informó la entidad. “No nos detenemos. Detrás de esta emergencia hay familias que esperan y una operación en la que cada esfuerzo cuenta. Nuestra prioridad sigue siendo avanzar en las labores y proteger la vida”, añadió.



“Seguimos comprometidos con siete voluntarios de alta capacidad para poder apoyar estas labores de búsqueda y de rescate al interior de esta mina”, dijo por su parte Luis Felipe Pérez, director de la Defensa Civil seccional Boyacá.



Motociclista se salvó de la explosión por segundos

Una cámara captó a un hombre movilizándose en moto hacia la mina de Chita. Segundos antes de que pasara por esa zona, se produjo la emergencia. Una enorme nube de fuego y humo salió de las entrañas del lugar, donde en ese momento trabajaban cuatro mineros.

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Hace menos de un mes, otra explosión en una mina dejó cuatro trabajadores muertos en el municipio de Landázuri, en el departamento de Santander.

Según lo reportado inicialmente, la explosión en la mina del subcontrato con placa Fl6-144-001 se habría producido por acumulación de gas metano.

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La minería subterránea de carbón es habitual en varias localidades de la región Andina colombiana, donde las explosiones de gas metano constituyen uno de los riesgos asociados a esta actividad. El pasado 20 de agosto, al menos 14 personas murieron y 7 resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

NOTICIAS CARACOL/AGENCIA EFE