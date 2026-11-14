Abelardo de la Espriella reaccionó a captura de ‘Primo Gay’, uno de los más buscados en Colombia

Las autoridades en Antioquia detuvieron este sábado 14 de noviembre a Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las Farc y quien, según el gobernador Andrés Julián Rendón, también ha hecho parte de las filas del Clan del Golfo.



Durante el operativo, en el que se incautaron de dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y munición, también cayó otro presunto delincuente y, al parecer, con ellos estaba una menor de edad, “así que otro delito para el largo prontuario de estos facinerosos: reclutamiento”, señaló Rendón.



“Estamos golpeando las estructuras de mando del narcoterrorismo”

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a la captura de ‘Primo Gay’, que aseguró era “CABECILLA PRINCIPAL DE UNA ESTRUCTURA NARCOTERRORISTA EN ANTIOQUIA”.

Detalló que su detención se dio “en una operación de nuestro Ejército Nacional, a través de la Séptima División, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional”, y se llevó a cabo en la vereda Santa Ana, municipio de Briceño, Antioquia.

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“Entre los capturados se encuentra alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las FARC, facción Calarcá, con antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo. Este sujeto figuraba entre los más buscados de Antioquia y era requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones. Este bandido está vinculado con la instalación de campos minados, ataques contra nuestra Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria”, dijo el presidente.



Aseveró que “¡ESTAMOS GOLPEANDO LAS ESTRUCTURAS DE MANDO DEL NARCOTERRORISMO Y RECUPERANDO EL CONTROL DEL TERRITORIO! Mi reconocimiento a nuestros soldados, policías, investigadores y fiscales que hicieron posible este resultado”.



Piden su extradición

“La extradición de alias Primo Gay debe ser el siguiente paso. Los criminales tienen que responder por sus atrocidades”, indicó el gobernador de Antioquia, al señalar al criminal del atentado contra un helicóptero Black Hawk -de propiedad de Estados Unidos-, en Anorí, por el que murieron 13 policías, y del crimen del periodista Mateo Pérez. Por eso “le solicito respetuosamente al Gobierno de EE. UU. lo pida en extradición”. (Lea también: Mateo Pérez, el joven periodista que desafió el peligro por informar: lo mataron las disidencias)



“Este resultado es por las víctimas: por las mamás que perdieron a sus hijos, por las familias desplazadas, por los comerciantes extorsionados, por los Policías y Soldados asesinados y por tantos Antioqueños que vivieron bajo el miedo. Para ellos, un mensaje de tranquilidad y sosiego. Para los criminales, una certeza: tarde o temprano, el que las hace las paga”, añadió en su mensaje. (Lea también: Revelan las primeras imágenes de alias Primo Gay tras su captura en Antioquia)



¿Cómo se dio la captura de ‘Primo Gay’?

De acuerdo con lo informado por el Gaula del Ejército, “tras un combate contra integrantes de la subestructura 5 del GAO-r, facción Calarcá, tropas del GAULA Militar Valle de Aburrá, en coordinación con la Fiscalía y la Sijín de la Policía, logran la captura de dos sujetos, entre ellos alias Primo Gay, señalado cabecilla de comisión de esta estructura criminal”.

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Informó que el criminal de 26 años, “con nueve años de trayectoria delictiva y quien hacía parte del cartel de los más buscados de Antioquia, es señalado de múltiples acciones criminales contra la población y la Fuerza Pública”. (Lea también: Prontuario de alias Primo Gay, uno de los más buscados en Antioquia: señalado de ataques con drones)

‘Primo Gay’ será trasladado a Montería, donde sería recibido por el presidente De la Espriella.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL