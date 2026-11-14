Capturan a alias El Gordo, del frente urbano del Eln, y alias Pata de Palo, del Clan del Golfo

Las autoridades reportaron la captura en dos operativos distintos, en Bogotá y Córdoba, de dos peligrosos criminales, señalados de pertenecer a la guerrilla del Eln y al Clan del Golfo. Se trata de Juan Daniel Orellanos, alias El Gordo, y de Francisco Miguel Pacheco, alias Pata de Palo.



Las detenciones se reportaron el mismo día que se anunció la de alias Primo Gay, señalado de haber integrado estructuras de las disidencias de alias Calarcá donde habría participado en diferentes actividades criminales. También se le sindica de haber hecho parte de las filas del Clan del Golfo. (Lea también: Revelan las primeras imágenes de alias Primo Gay tras su captura en Antioquia)



Alias El Gordo extorsionaba a comerciantes de Cúcuta

Según la información suministrada por la Policía Nacional, este hombre es cabecilla de comisión del Frente Criminal Urbano Reinaldo Ardila Gómez, del Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln.

‘El Gordo’ “hacía parte de una red de apoyo al terrorismo encargada de realizar cobros extorsivos sistemáticos a comerciantes informales y propietarios de establecimientos en la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos). Como método de presión e intimidación, Juan Orellanos participó en una acción terrorista mediante el lanzamiento de un dispositivo explosivo improvisado en el sector de Cenabastos, ocasionando graves daños materiales a un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Villa del Rosario”.

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“Asimismo, se le atribuye su participación durante el mes de septiembre de 2025 en las afectaciones criminales e incineración de vehículos de transporte y distribución pertenecientes a las empresas Postobón y Bavaria en ejes viales de Norte de Santander, acciones que hicieron parte de una escalada violenta de este frente terrorista urbano contra el sector empresarial entre agosto y diciembre del mismo año” dijo el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).



También se lo señala de instalar banderas alusivas a la guerrilla del Eln en diferentes puntos del área metropolitana de Cúcuta.



Alias Pata de Palo delinque hace más de 23 años

La Policía también logró capturar a Francisco Miguel Pacheco, segundo cabecilla de la estructura narcoterrorista Roberto Vargas Gutiérrez, del Clan del Golfo, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.



El mandatario indicó que “este criminal acumulaba más de 23 años de trayectoria delictiva y coordinaba las actividades de una organización de más de 1.440 integrantes, distribuidos en ocho subestructuras. Lideraba su expansión en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre, alimentando el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Era requerido por homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado”.

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“El 22 de julio de este año, durante una rueda de prensa en Montería, lo declaré objetivo de interés de mi Gobierno. ¡HOY ESTÁ CAPTURADO!”, añadió.

De la Espriella insistió en su mensaje a los grupos criminales: “LOS VAMOS A PERSEGUIR HASTA DESMANTELAR POR COMPLETO SUS ESTRUCTURAS CRIMINALES!”.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL