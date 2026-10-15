Bus en la vía Panamericana se volcó este 15 de octubre: más de 50 heridos y varios muertos

Un grave accidente se registró en la vía Panamericana en la madrugada de este 15 de octubre. Un bus de dos pisos terminó involucrado en este siniestro, que deja ya a varias personas fallecidas y más de 50 heridas, de acuerdo con los reportes preliminares. Testigos del hecho grabaron los momentos de angustia posteriores al volcamiento, ocurrido en la zona de Las Cruces, departamento del Cauca.



El bus llevaba a varios pasajeros a bordo. Cuando el bus atravesaba el sector de Río Blanco, entre los municipios de Timbío y Rosas, ocurrió el siniestro, que hasta ahora deja a cuatro personas fallecidas (dos mujeres, un menor de edad y un adulto) y 56 lesionadas, según informan de manera preliminar los medios locales. El vehículo de doble piso al parecer salió de la vía y se volcó en una cuneta profunda. Los afectados fueron trasladados a centros asistenciales de Timbío, Popayán y otros municipios aledaños. Al parecer las personas que se transportaban eran de nacionalidad venezolana y estaban en un viaje turístico.

De acuerdo con la información que dieron Bomberos de Timbio y de Popayán, que atendieron la emergencia, el bus recorría la ruta desde Paragucachón (La Guajira) y su destino era Tumbes, Perú.

(Otras noticias de Colombia: Dragoneante del Inpec fue asesinado en Girón, Santander, dentro de establecimiento comercial)



¿Cómo ocurrió el accidente en la vía Panamericana?

Las primeras versiones indican que este accidente no habría ocurrido por alguna falla o imprudencia, sino por evitar un crimen. Al parecer, el conductor intentó evitar un asalto que iban a perpetrar cuatro hombres armados y que presuntamente dispararon contra el vehículo en horas de la madrugada.

De momento, ni el gobernador del Cauca ni las alcaldías municipales de alguno de los dos sectores se han pronunciado oficialmente. Noticias Caracol consultó con el área de comunicaciones estratégicas de la Policía Metropolitana de Popayán, que está a la espera de compilar toda la información posible para emitir un reporte oficial sobre la situación con un nuevo balance.

#Colombia | ¿Qué se sabe sobre el grave accidente en la vía Panamericana que ya deja 4 muertos y 56 heridos? Le contamos.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/2ER3goyES4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 15, 2026

Publicidad

Presencia de actores armados en la vía Panamericana

La vía Panamericana registra una alta presencia de actores armados y una significativa afectación, especialmente en los departamentos de Nariño y Cauca. La fuerza pública ha identificado la presencia de grupos ilegales como la estructura Carlos Patiño y el Frente Franco Benavides del GAO-r (disidencias de las Farc) y también frente de Eln. A lo largo del corredor vial han ocurrido atentados con explosivos, asaltos y hostigamientos. El hecho más reciente es un atentado con un carrobomba que destruyó por completo el peaje de El Bordo, El ataque se le atribuye a la Carlos Patiño.



NOTICIA EN DESARROLLO