Buscan a dos hermanas desaparecidas en Palmira: salieron del colegio y no regresaron a casa

Las autoridades y familiares en Palmira, Valle del Cauca, adelantan la búsqueda de Miyerlandi Correa Roa y Leidy Marcela Correa Roa, dos hermanas de 15 y 17 años que fueron reportadas como desaparecidas luego de salir de su institución educativa la tarde del martes.



Los últimos momentos en los que fueron vistas

De acuerdo con el relato de su padre, las jóvenes fueron vistas por última vez alrededor de las 4:40 p.m. cuando se dirigían desde la calle 36 con carrera 7 hacia la carrera 12 con calle 39, en el municipio vallecaucano. Desde ese momento, no se ha tenido rastro de su paradero.

Ambas menores vestían uniforme escolar al momento de su desaparición. Sus familiares, visiblemente angustiados, han hecho un llamado a la comunidad para que brinde cualquier información que permita encontrarlas sanas y salvas.

“Solo queremos que regresen a casa. No hemos dormido, no sabemos nada de ellas desde ayer”, expresó su padre en declaraciones a medios locales, pidiendo ayuda para difundir la información en redes sociales y medios comunitarios.



La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ya fueron notificadas del caso y activaron los protocolos de búsqueda para menores desaparecidos. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier dato que pueda contribuir con la localización de las adolescentes a la línea 123 o al número de emergencias del cuadrante más cercano.

Los allegados han iniciado una campaña en redes sociales con el hashtag #BuscamosAMiyerlandiYLeidy, con el fin de ampliar el alcance del mensaje y recibir información sobre su paradero.



Cualquier persona que haya visto o tenga información sobre Miyerlandi y Leidy Marcela Correa Roa puede comunicarse de inmediato con las autoridades o acercarse a la estación de Policía de Palmira. La familia continúa a la espera de noticias que permitan esclarecer lo ocurrido y lograr su pronto regreso.

#Valle l Mucha atención, familiares y allegados buscan a dos menores de edad que se encuentran desaparecidas en el municipio de Palmira. Las menores de 15 y 17 años de edad fueron vistas por última vez vistiendo uniforme escolar. #Radioreloj #Radioreloj pic.twitter.com/PyLN5S22rc — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) October 6, 2025

