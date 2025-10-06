En vivo
Buscan a dos hermanas desaparecidas en Palmira: salieron del colegio y no regresaron a casa

Buscan a dos hermanas desaparecidas en Palmira: salieron del colegio y no regresaron a casa

Las hermanas tienen 15 y 17 años. La familia de las menores piden ayuda de la comunidad para encontrarlas.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 6 de oct, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Niñas desaparecidas en Palmira
Las niñas iban de camino al colegio.
Tomado de redes.

