Red de trata transnacional hallada en Colombia forzaba a mujeres a tener hasta 20 relaciones diarias

Tras seis meses de investigación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, EUROPOL y autoridades policiales de Tirana (Albania) y Croacia, capturó a trece integrantes de una red transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las capturas se materializaron en Antioquia, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (nueve), Pereira (tres) y Cali (una), además de una captura en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se estableció que la organización criminal tenía vínculos con grupos en Grecia, Croacia, Albania, Kosovo, Malta, Montenegro y Bahréin, operando mediante redes ilegales que se aprovechaban de la vulnerabilidad de mujeres jóvenes.



El cabecilla principal, un sujeto conocido como ‘Lukas’, quien posee ciudadanía maltesa y colombiana, y que operaba junto a su padre -quien se encontraría en Malta-, fue capturado en Envigado, Antioquia.



Así engañaron a 60 víctimas colombianas

Según la investigación adelantada por el Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dirección de Investigación Criminal, la red transnacional se especializaba en la captación, traslado y explotación sexual de mujeres, en su mayoría colombianas, a las que enviaba a países europeos bajo falsas promesas laborales. Una vez en el extranjero, eran sometidas a condiciones de esclavitud sexual.

Publicidad

Las víctimas eran obligadas a asumir una deuda inicial de 5.000 euros por supuestos gastos de pasaporte, tiquetes, alimentación y alojamiento, pago que se volvía impagable debido al hurto sistemático de sus ingresos por parte de los explotadores, quienes decían que eran para pagar los intereses de lo prestado. Además, les imponían multas constantes para que no pudieran saldar lo que supuestamente adeudaban, manteniéndolas en un estado de servidumbre y control económico.



Algunas de las mujeres engañadas fueron abusadas sexualmente al llegar a sus destinos y, además, las obligaban a prestar entre 15 y 20 servicios sexuales diarios, generando rentas criminales de hasta 5.000 euros por víctima.

Asimismo, las víctimas indicaron que habían sido contagiadas de enfermedades de transmisión sexual, además de sufrir graves afectaciones en su salud física y mental, detallaron las autoridades.

Publicidad

Durante la investigación, se identificaron 60 víctimas colombianas en países como Albania (44), Croacia (5), Bahréin (4), Kosovo (3) y Montenegro (4).

Las capturas de los presuntos criminales fueron materializadas a través de 14 registros de allanamientos donde se incautaron 3 armas de fuego, munición, 4 computadores, 15 teléfonos celulares y documentación, los cuales serán anexados como elementos materiales de prueba.

Los capturados, mujeres y hombres con edades entre 22 y 56 años, fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co