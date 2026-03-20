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Cae hombre que habría abusado de su hijastro durante varios meses en Floridablanca, Santander

Además de las agresiones a las que este hombre habría sometido a la víctima, las autoridades creen que también grababa con un celular los abusos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Cae hombre que habría abusado de su hijastro durante varios meses en Floridablanca, Santander
Los abusos se alargaron durante más de seis meses -
Archivo

Las autoridades capturaron a un hombre señalado de abusar de su hijastro, un niño de 11 años, en el municipio de Floridablanca, Santander. Las agresiones de las que el menor de edad fue víctima se habrían dado entre los años 2025 y 2026.

Según las indagaciones adelantadas por la Fiscalía, los hechos habrían tenido lugar en una vivienda ubicada en la vereda Palmera, sector Ruitoque, donde convivían el imputado, su compañera sentimental y el hijo de esta. De acuerdo con la investigación, en los momentos en que la mujer salía a trabajar, el menor presuntamente era sometido a malos tratos por parte del señalado agresor.

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Las agresiones en contra de la víctima, al parecer, venían ocurriendo desde junio de 2025 y se habrían prolongado hasta enero de 2026. Las autoridades también presumen que el hombre acusado por estos abusos grabó con un celular las agresiones a las que habría sometida la víctima.

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Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron al presunto responsable el pasado 18 de marzo en el barrio Ciudad Valencia, en Floridablanca. Posteriormente, el ente acusador le formuló imputación por el delito de acceso carnal violento agravado, cargo que fue aceptado por el señalado implicado.

El padrastro de la víctima fue enviado a un centro carcelario mientras de adelantan las investigaciones en su contra y se define su responsabilidad en los hechos.

¿Cómo denunciar abuso sexual y maltrato infantil?

Denunciar el abuso sexual y el maltrato infantil en Colombia es una acción indispensable para proteger los derechos, la integridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha fundada de una situación de violencia debe actuar, independientemente de su vínculo con el menor.

Ante un riesgo inmediato, se debe comunicar de forma urgente con la Policía Nacional a través de la línea 123 o denunciar directamente ante la Fiscalía General de la Nación. En situaciones que no representen una urgencia vital, la denuncia puede interponerse ante la Fiscalía (línea 122), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mediante la línea 1411, las Comisarías de Familia, las defensorías del pueblo o instituciones educativas y de salud, que están obligadas a activar las rutas de protección.

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El abuso y el maltrato pueden manifestarse como violencia física, psicológica, negligencia, explotación o violencia sexual. Señales como lesiones recurrentes, cambios de conducta, retraimiento, miedo excesivo o relatos del menor deben tomarse con seriedad.

Al denunciar, es importante aportar información clara sobre el menor, el presunto agresor, el lugar de los hechos y cualquier dato relevante. La denuncia puede realizarse de manera anónima. Posteriormente, las autoridades evalúan el caso y adoptan medidas de protección inmediatas. Denunciar no es acusar, sino permitir que el Estado intervenga para garantizar una infancia libre de violencia.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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