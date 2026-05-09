Caída de ceniza en cercanías de volcán Puracé: UNGRD y SGC dictan recomendaciones tras reportes

En días recientes la comunidad que vive en cercanías del volcán Puracé, en el departamento del Cauca, han reportado caída de ceniza. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un comunicado oficial en la tarde de este sábado 9 de mayo de 2026 explicando el fenómeno y dando unas recomendaciones a la población que sufre la influencia del volcán.



"En respuesta a las inquietudes de las comunidades que viven en el área de influencia del volcán Puracé, sobre la actividad de este volcán en los últimos días, el Servicio Geológico Colombiano se permite informar que desde la noche del pasado jueves 7 de mayo y hasta la tarde de hoy sábado 9 de mayo, se han venido presentando una serie de emisiones de ceniza que tienen su origen en el cráter del volcán Puracé", explica en unas declaraciones oficiales Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán.

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Raigosa dijo que las emisiones de ceniza han sido reportadas en varios sectores alrededor del volcán: como la vereda Cristales, en Puentetierra; y en la cabecera municipal de Puracé. "En la tarde de hoy también se han reportado caídas de ceniza aquí en la ciudad de Popayán. Estas emisiones de ceniza han estado asociadas con el registro de un tremor continuo, que básicamente es una señal sísmica asociada con el movimiento de fluidos que puede durar horas e inclusive días", contó el funcionario.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) compartió varios recomendaciones en sus canales oficiales, enfatizando al igual que el SGC en mantenerse lejos de los cráteres de los volcanes Puracé, Curiquinga y Piocollo. Las entidades indican que el volcán Puracé continúa en alerta amarilla, por lo que no es un riesgo inminente y se mantiene su monitorización constante. "Satelitalmente se han detectado también emisiones de dióxido de azufre y algunas anomalías térmicas también localizadas en el cráter del volcán. A través de redes sociales han estado circulando fotos y videos asociados con este fenómeno que se está presentando en este momento y al respecto quisiera invitarlos a que conserven la calma y a que estén informados ", agregó el funcionario del SGC.



Recomendaciones frente a caída de ceniza en cercanías de volcán Puracé y cadena volcánica Los Coconucos

Usar tapabocas y gafas si hay ceniza en el ambiente.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Cubrir el agua y los alimentos.

Evitar actividades al aire libre si se presenta irritación o baja visibilidad.

⁠Infórmese por fuentes oficiales del SGC, la UNGRD y autoridades locales