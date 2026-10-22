Captan a una puma en cámaras trampa en el Quindío: así fue el avistamiento

La Fundación ProAves Colombia publicó en sus redes sociales un video captado por una cámara trampa en el que quedó registrado un puma concolor en la reserva ProAves Loro Fuertesí, ubicada en el departamento del Quindío. El avistamiento llamó la atención por las características del animal y por la importancia de esta zona para la conservación de la fauna silvestre.

En Noticias Caracol hablamos con Álex Cortés, director de Investigación de la entidad, quien explicó algunos detalles sobre el ejemplar que aparece en las imágenes y la importancia de las áreas protegidas para la supervivencia de este tipo de felinos.

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¿Qué se sabe de la puma registrada en el Quindío?

Durante la entrevista, el investigador aclaró que se trata de una hembra y señaló que el animal presenta varias cicatrices en su cuerpo. Al referirse a estas marcas, comentó que la puma “ha sido sometida a muchas peleas”, una observación que relacionó con los posibles enfrentamientos que habría tenido a lo largo de su vida, incluso en situaciones asociadas con la defensa de sus crías.



La puma se encuentra en un sector estratégico de la cordillera Central, donde existen conexiones con diferentes áreas protegidas de Colombia, entre ellas el Parque Regional Anaime-Chilí y el Parque Nacional Natural Los Nevados. Estos corredores naturales son importantes porque permiten que los animales se desplacen por amplios territorios en busca de alimento, refugio y condiciones adecuadas para reproducirse.

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En el caso de los pumas, contar con suficiente espacio resulta fundamental, ya que son felinos que necesitan grandes extensiones de territorio. Sin embargo, sus desplazamientos también pueden llevarlos a pasar por zonas ganaderas, donde aumenta la posibilidad de encuentros con las personas y de conflictos relacionados con la protección de los animales domésticos.

¿Es normal registrar pumas en las cámaras trampa?

De acuerdo con Álex Cortés, es posible registrar este tipo de animales mediante cámaras trampa instaladas en áreas protegidas. Estos dispositivos permiten observar la fauna sin necesidad de mantener una presencia humana constante en el lugar y ayudan a identificar las especies que habitan en los bosques.

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El investigador explicó que las áreas protegidas pueden convertirse en espacios tranquilos para estos felinos, especialmente cuando en sus alrededores existe presión por actividades humanas, como la cacería. “Ellos terminan llegando a las zonas protegidas porque se convierten en islas y, al estar por fuera la cacería y la presión de los ganaderos, pues se convierte en un sitio tranquilo para ellos, para reproducirse”, señaló.

Además de ofrecer condiciones de refugio, estas áreas pueden proporcionar alimento y facilitar el desplazamiento de los animales entre distintos ecosistemas. La conexión entre los bosques y los páramos de la cordillera Central resulta especialmente importante para mantener el equilibrio natural y permitir que diferentes especies desarrollen sus actividades.

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🐆 Una cámara trampa registró un puma (Puma concolor) en la Reserva ProAves Loro Fuertesi. 🌿



El monitoreo de fauna genera información clave para conocer las especies que habitan nuestras reservas y fortalecer las acciones para su conservación.#FundaciónProAves #Conservación pic.twitter.com/blGIhBvfNB — Fundación ProAves (@ProAvesColombia) October 21, 2026

¿Qué especies se pueden encontrar en la reserva ProAves Loro Fuertesí?

La reserva también es importante para la conservación de aves amenazadas. Entre ellas se encuentra el loro coroniazul (Hapalopsittaca fuertesi), una especie que enfrenta un alto riesgo de extinción y cuya distribución conocida es muy restringida.

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Según explicó el experto, la presencia de esta ave en la cordillera Central hace que la protección de su hábitat sea fundamental para su supervivencia. La conservación de los bosques donde vive contribuye, además, a proteger a otras especies que comparten este ecosistema.

Por esta razón, el monitoreo de fauna cumple un papel importante en el trabajo de conservación. A través de las cámaras trampa y de otros métodos de seguimiento, los investigadores pueden recopilar información sobre los animales, conocer mejor sus hábitos y reconocer qué zonas utilizan para desplazarse.

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La Fundación ProAves destacó en sus redes sociales que este tipo de monitoreo genera información “clave para conocer las especies que habitan nuestras reservas y fortalecer las acciones para su conservación.”

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO