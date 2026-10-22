Fue al odontólogo por una muela y terminó con una aguja clavada en el corazón

Un paciente llamado Jorge Gómez presentó una denuncia pública tras sufrir complicaciones de salud derivadas de un tratamiento odontológico en la ciudad de Medellín . Según el testimonio dado en Telemedellín, en diciembre el ciudadano acudió a una consulta profesional para realizarse la extracción de una muela cordal. Durante la atención en el consultorio, la herramienta utilizada para el procedimiento se fracturó y una aguja quedó incrustada en el área de la muela.

Jorge Gómez dice que la profesional a cargo de la atención no retiró el objeto del cuerpo ni tomó medidas de contención inmediata tras la ruptura. Al finalizar la consulta, únicamente le practicó una radiografía de control frontal y le permitió regresar a su casa sin mayores indicaciones médicas.

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En sus declaraciones públicas, Jorge Gómez cuestionó la actuación de la profesional durante y después de la atención odontológica: “¿Cuál es mi denuncia? La negligencia médica o la negligencia que tuvo esta mujer conmigo, porque yo considero que si ella sabía y tenía el conocimiento de que la aguja se había quedado dentro de mi cuerpo, pues lo correcto era no dejarme salir."



El paciente permaneció durante semanas con el elemento metálico alojado en su organismo, sin recibir información precisa sobre los riesgos que esto representaba para su integridad física.



El hallazgo de la aguja en el corazón y la cirugía de urgencia

Semanas después del procedimiento dental, la condición física del paciente comenzó a deteriorarse con síntomas de malestar generalizado. Hacia el 10 de enero, Jorge Gómez acudió nuevamente a un centro asistencial para buscar apoyo médico ante la persistencia de las molestias.



Entre el 15 y el 16 de enero, los profesionales de la salud le realizaron exámenes especializados, incluyendo un procedimiento de cateterismo. Durante dicha revisión en la Clínica Las Américas de Medellín, los médicos detectaron que la aguja no se encontraba en la zona oral, sino que estaba clavada en el corazón.

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Frente al hallazgo, el equipo médico determinó la necesidad de intervenir de manera inmediata mediante una operación de alta complejidad para extraer el objeto extraño. Jorge Gómez relató el momento en que recibió el diagnóstico y la decisión médica tomada el 20 de enero: “El proceso fue en la Clínica Las Américas, donde me sometieron a través de un cateterismo, me encuentran la aguja clavada en el corazón. Los médicos me dicen: 'Aquí lo único que hay que hacer, señor Jorge y familia, es una cirugía a corazón abierto'. De una vez empezaron y al día 20 del mes de enero me hicieron la cirugía a corazón abierto y me extrajeron la aguja.”

La cirugía exigió la apertura del tórax para retirar la aguja de la estructura cardíaca y evitar fallas sistémicas mayores.



Las hipótesis médicas sobre la ruta de la aguja hacia el corazón

El desplazamiento de un objeto desde la cavidad bucal hasta el órgano cardíaco generó análisis por parte del personal de la Clínica Las Américas. Los profesionales médicos plantearon tres posibilidades para explicar el recorrido físico del fragmento metálico dentro del cuerpo.

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La explicación principal sugerida por los médicos indica que la aguja ingresó a una vena principal a través de los tejidos de la mandíbula y viajó impulsada por el torrente sanguíneo hasta alojarse en el corazón. Como segunda opción, los especialistas evaluaron el desplazamiento por medio del tejido blando interno. La hipótesis de una ingesta accidental por vía digestiva quedó descartada, puesto que el paso del objeto por el aparato digestivo habría provocado una peritonitis inmediata con consecuencias fatales.

Sobre las explicaciones entregadas por el equipo tratante, Jorge Gómez detalló: “Pues hay tres hipótesis de los médicos. Ellos dicen que por el torrente sanguíneo se pudo ir, que es la más viable, que posiblemente fue por la vena principal y bajó directo al corazón. Es como la más viable que hay, porque si yo me la hubiese tragado, me hubiese causado una peritonitis y hubiese muerto. Pero ellos dicen que la más viable fue por el torrente sanguíneo o por el tejido blando, por esas dos partes.”



Secuelas físicas y estado de salud actual del paciente

Transcurridos ocho meses desde la realización de la cirugía a corazón abierto, Jorge Gómez continúa bajo seguimiento médico por secuelas físicas derivadas de la intervención y de la presencia del objeto extraño en su organismo.

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El proceso de extracción dejó lesiones e inflamación en los tejidos del corazón, lo cual genera limitaciones funcionales en la vida cotidiana del paciente. En las revisiones médicas recientes, el afectado reportó dificultades respiratorias y cansancio constante ante esfuerzos mínimos. “Bueno, en estos momentos llevo 8 meses, pero me encuentro, digámoslo así, físicamente mal, mal. Tanto que hace 15 días me hicieron varios exámenes donde yo me siento ahogado, fatigado, y es porque como hay una inflamación en el corazón y una extracción de que me tuvieron que retirar un cuerpo extraño de dentro del corazón”, expresó.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO