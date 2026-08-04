El general Alejandro Barrera será el nuevo director de la Policía, anunció De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella reveló el nombre de quien tomará el cargo como director de la Policía Nacional. Se trata del general (r) Jesús Alejandro Barrera Peña, oriundo de Orocué, Casanare. El brigadier general sucederá al actual director de la institución, William Rincón Zambrano, quien asumió el puesto en noviembre de 2025 tras ser nombrado por el presidente saliente Gustavo Petro. En la cúpula policial también entra el general Norberto Mojica como subdirector de la institución.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El general Barrera tiene experiencia como director de Carabineros y Seguridad Rural.

NOTICIA EN DESARROLLO