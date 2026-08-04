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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El general Alejandro Barrera será el nuevo director de la Policía, anunció De la Espriella

El general Alejandro Barrera será el nuevo director de la Policía, anunció De la Espriella

El oficial reemplazará en el cargo al general William Rincón. El general Norberto Mojica sería el nuevo subdirector.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 4 de ago, 2026
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general Alejandro Barrera
Foto suministrada

El presidente electo Abelardo de la Espriella reveló el nombre de quien tomará el cargo como director de la Policía Nacional. Se trata del general (r) Jesús Alejandro Barrera Peña, oriundo de Orocué, Casanare. El brigadier general sucederá al actual director de la institución, William Rincón Zambrano, quien asumió el puesto en noviembre de 2025 tras ser nombrado por el presidente saliente Gustavo Petro. En la cúpula policial también entra el general Norberto Mojica como subdirector de la institución.

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El general Barrera tiene experiencia como director de Carabineros y Seguridad Rural.
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