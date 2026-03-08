Capturan a alias La Jota, hermano de alias Iván Mordisco, en Falan, Tolima: ¿de qué lo acusan?

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, entregó detalles sobre la captura de alias La Jota, hermano de alias Iván Mordisco. Este último es uno de los máximos líderes de las disidencias de las Farc, uno de los más buscados por las autoridades de Colombia. Sobre alias La Jota dieron a conocer los delitos de los que lo señalan.

¿Qué se sabe de alias La Jota, hermano de alias Iván Mordisco y capturado en Tolima?

"En Falan, Tolima, la Policía Nacional logró la captura de alias La Jota, hermano de mayor confianza de alias Iván Mordisco. El capturado deberá responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas", se lee en la cuenta de la red social X del general Rincón Zambrano. (Le puede interesar: Habla el comandante de las Fuerzas Militares: "'Iván Mordisco' tiene que ser el premio mayor").

"Alias La Jota sería el responsable de coordinar homicidios selectivos contra firmantes de paz, y estaría vinculado al asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026. Además, presuntamente se encargaba del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología para esta estructura criminal", agregó el director general de la Policía. "Quien atenta contra la vida de un colombiano, atenta contra todo el país. Seguiremos trabajando con firmeza para que estos crímenes no queden en la impunidad", concluyó el uniformado.



