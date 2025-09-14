Capturan a alias Lámpara, señalado de la brutal agresión contra un niño de 4 años en Medellín

La indignación en Medellín se transformó en una rápida acción de las autoridades. En menos de 24 horas fue capturado Cristian Alexis González, alias Lámpara, acusado de propinar una brutal golpiza a un niño de apenas cuatro años, en un hecho que estremeció a la ciudad y que ha despertado un clamor nacional por justicia.



La captura en tiempo récord

El anuncio lo hizo el alcalde Federico Gutiérrez en un video publicado en sus redes sociales el domingo 14 de septiembre. “Ha sido capturado en tiempo récord este salvaje que atentó contra un niño de cuatro años en Medellín. Todos los que atenten contra nuestros niños y niñas, la van a pagar. Estos tipos tienen que ir a la cárcel”, dijo el mandatario, visiblemente indignado.

Según Gutiérrez, alias Lámpara pertenece a la estructura criminal Los Mondongueros, lo que agrava su prontuario delictivo. La captura fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, que habían priorizado la investigación desde el momento en que se conoció la agresión.

Los hechos ocurrieron la mañana del sábado 13 de septiembre. De acuerdo con las primeras versiones, González habría atacado al menor, al parecer, su propio hijo, porque este se levantó temprano y comenzó a jugar en la casa. La respuesta del hombre fue golpearlo violentamente, causándole graves lesiones en la cabeza y el tórax.



Inicialmente, el niño fue atendido en el Hospital Infantil, pero debido a la gravedad de las heridas fue remitido al Hospital General de Medellín, donde permanece internado en estado crítico bajo estricta vigilancia médica.

El caso ha provocado rechazo generalizado. En redes sociales y en distintos sectores de la ciudad se repite el llamado a garantizar castigos ejemplares contra quienes vulneren los derechos de los menores. “Quiero agradecer a la Policía y a la Fiscalía porque actuaron en tiempo récord. Así hay que reaccionar siempre frente a quienes atentan contra la infancia. Este sinvergüenza irá a la cárcel”, insistió el alcalde Gutiérrez.

Las autoridades han acompañado a la familia del niño mientras avanzan las investigaciones para esclarecer a fondo las circunstancias de lo ocurrido. El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, reiteró que se recolectan todas las pruebas necesarias para judicializar al presunto agresor.



En espera de la recuperación del menor

Mientras tanto, el menor permanece en una unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida. Su estado sigue siendo crítico, pero los equipos médicos confían en que pueda mostrar una evolución favorable en las próximas horas.

El caso, que se suma a otros episodios recientes de violencia infantil en Antioquia, vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de proteger a los niños y niñas del país y de fortalecer las rutas de prevención y sanción frente al maltrato.

