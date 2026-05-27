Cierran centro estético en El Tunal durante operativo de control de autoridades en Bogotá

Un centro estético ubicado en el barrio El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, fue cerrado durante un operativo de inspección, vigilancia y control adelantado por autoridades distritales. La intervención se realizó en articulación entre la Alcaldía Local, la Secretaría Distrital de Salud y la Policía de Bogotá, como parte de las acciones dirigidas a verificar el cumplimiento de la normativa vigente en establecimientos de este tipo.



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Según la información oficial, el procedimiento permitió identificar varias irregularidades relacionadas con el funcionamiento del lugar. Durante la visita, los funcionarios evidenciaron que el establecimiento operaba sin cumplir la totalidad de los requisitos exigidos para prestar servicios estéticos en la ciudad.



Hallazgos durante la inspección

En el desarrollo del operativo, las autoridades sanitarias detectaron una máquina que no contaba con registro sanitario vigente ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Asimismo, encontraron productos capilares que no cumplían con las condiciones establecidas por la normatividad.

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Ante estos hallazgos, se ordenó el decomiso de los elementos identificados como medida preventiva. La decisión se adoptó con el objetivo de evitar posibles riesgos para la salud de las personas que acceden a este tipo de servicios.

Durante la verificación también se estableció que el centro estético no contaba con todos los permisos requeridos para su operación. Como resultado, la Policía de Bogotá procedió al cierre del establecimiento en aplicación de la normativa vigente. Las autoridades indicaron que estos controles buscan garantizar que los establecimientos que prestan servicios a la ciudadanía cumplan con las condiciones legales y sanitarias exigidas.



La Alcaldía Local de Tunjuelito señaló que las acciones de inspección continuarán en diferentes sectores del sur de Bogotá. Estas intervenciones hacen parte de una estrategia institucional orientada a reforzar la vigilancia sobre establecimientos dedicados a servicios estéticos y de salud.



De acuerdo con lo informado, el objetivo es prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad de los usuarios y asegurar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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