Bebé de seis meses fue víctima de abuso sexual en Tolima: falleció tras ser ingresada a un hospital

En El Espinal y todo el departamento del Tolima hay profunda conmoción tras conocerse el aberrante caso de una bebé de tan solo seis meses de edad que fue víctima de abuso sexual y falleció en las últimas horas de este 27 de mayo, según confirmó la Policía Nacional a Noticias Caracol.



La noticia ha sido catalogada como deplorable y ha generado profundo rechazo por parte de las autoridades. Ahora los esfuerzos de las instituciones se centrarán en encontrar al responsable o los responsables.

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Lo que se sabe sobre el caso de la bebé abusada en El Espinal

El Departamento de Policía del Tolima recibió una llamada a las 5:30 p. m. este 26 de mayo desde el Hospital de San Rafael, donde fue trasladada la bebé. Desde el centro asistencial se informó del ingreso de esta menor con posibles signos de abuso, que posteriormente fueron confirmados por el personal médico. En palabras del alcalde del municipio, Wilson Gutiérrez Montaña, la bebé habría llegado en “muy malas condiciones” hasta el centro asistencial.



Según el hospital, la menor fue ingresada desde las 4 de la tarde. Desde ese momento activaron la ruta institucional para este tipo de casos y pusieron todo el equipo posible a disposición para salvar a la niña. “Se me parte el alma”, dijo la gerente del centro asistencial.



Desde el momento que se tuvo conocimiento sobre el aberrante caso, el comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel John Anderson Vargas Izao, ordenó de manera inmediata la activación de todas las capacidades institucionales con el propósito de esclarecer este hecho y lograr la pronta captura del responsable.



La madre de la menor fue trasladada para ser indagada por las autoridades competentes. Sin embargo, la mujer manifestó que desconocía lo que había ocurrido con su bebé.



La Secretaría de Salud recibió un parte de los profesionales que atendieron el caso, quienes signos externos que “hablan de trauma en miembros superiores e inferiores, fracturas que sugieren traumas externos, signos de abuso sexual". Se desconoce quién podría ser el responsable de este abuso sexual.

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María Paula Rodríguez Rozo

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