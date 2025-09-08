Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Delincuentes tenían secuestradas a nueve personas en Medellín: "Intentaron huir por los techos"

Delincuentes tenían secuestradas a nueve personas en Medellín: "Intentaron huir por los techos"

Las autoridades de Medellín lograron detener a tres hombres que tenían secuestradas a nueve personas en un establecimiento comercial. La Alcaldía de la ciudad dio detalles del operativo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 08, 2025 08:26 a. m.
Delincuentes tenían secuestradas a nueve personas en Medellín: "Intentaron huir por los techos"
Tres hombres fueron capturados en flagrancia en Medellín.
Alcaldía de Medellín