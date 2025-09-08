Delincuentes tenían secuestradas a nueve personas en Medellín: "Intentaron huir por los techos"

Las autoridades en Medellín, departamento de Antioquia, lograron la captura de tres personas, quienes fueron encontrados en flagrancia mientras mantenían secuestradas a un grupo de nueve personas para robarlos. Los hechos ocurrieron en las últimas horas, según reportó la Alcaldía de la ciudad.

"En una intervención especial realizada en el Parque Bolívar y sus alrededores, las patrullas de reacción de la Policía Metropolitana, apoyadas por el sistema de cámaras de la línea 123 de la Alcaldía de Medellín, lograron frustrar un hurto violento en un establecimiento comercial", se lee en un comunicado de prensa.

¿Cómo ocurrió el operativo?

De acuerdo con la información compartida, fueron capturados tres ciudadanos venezolanos. "Gracias a la alerta de la comunidad y a la activación inmediata del dispositivo institucional (...) Habían mantenido retenidas a varias personas por más de una hora y media, mientras las intimidaban con armas de fuego para despojarlas de celulares, joyas y dinero en efectivo", agregó la Alcaldía de Medellín.



"Pretendían escapar, pero la acción inmediata de la Policía permitió perseguirlos e interceptarlos en plena huida. Durante el procedimiento se les incautaron tres armas de fuego y se recuperaron 13 celulares, cadenas y anillos de oro, además de dinero en efectivo, todos elementos que habían sido robados minutos antes. Incluso en su desesperación intentaron huir por los techos de las viviendas cercanas, pero fueron reducidos gracias a la contundente reacción de nuestra fuerza pública", dijo el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, en unas declaraciones.

"A los extranjeros que pretendan llegar a Medellín creyendo que pueden venir a delinquir y hacer lo que les dé la gana creyendo que nada les va a pasar, hoy les dejamos un mensaje claro y contundente, acá no son bienvenidos", agregó el secretario. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, dijo que los capturados "deberán responder por secuestro, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y lesiones personales".

Las autoridades de Medellín destacaron que estas capturas hacen parte de la ofensiva de seguridad en la ciudad. "Que ha permitido reducir en Medellín un 23% los hurtos a personas, un 32% los atracos y un 24% los hurtos de motocicletas en lo corrido de 2025, frente al mismo periodo del año anterior".

¿Cómo denunciar casos de secuestro en Colombia?

De acuerdo con información compartida por el Ministerio de Justicia, si es víctima o conoce casos que configuren el delito de secuestro, debe presentar denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de forma verbal o escrita, narrando de forma clara y breve los hechos. "La Fiscalía recibe denuncias en diferentes centros de atención, como las Salas de recepción de denuncias; las Unidades de Reacción Inmediata -U.R.I- o las Casas de Justicia", aclara el ministerio en un comunicado.

Tenga en cuenta de que en caso de no poder acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación, puede dirigirse al cuadrante de la Policía Nacional más cercano, quienes recibirán su denuncia, o puede comunicarse inmediatamente conozca casos de secuestro a la línea 165 contra el “secuestro y la extorsión” de la Policía Nacional. También podrá comunicarse a la línea de emergencia 123.

"La Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal, Gaula (Antisecuestro y Antiextorsión), quienes se encuentran altamente calificados para llevar a cabo operaciones de rescate de secuestrados y desmantelamiento de bandas criminales, causantes de los delitos que atentan contra la libertad personal en Colombia. Una vez presentada la denuncia se iniciaran las investigaciones y de ser procedente, se adelantará el proceso penal para imponer las sanciones a que haya lugar".

Capturados tres delincuentes cuando mantenían secuestradas a nueve personas para robarles celulares, oro y dinero en efectivo, en un establecimiento del Parque Bolívar.



Gracias a la reacción inmediata de la Policía y con el apoyo del sistema de cámaras del 123, logramos frustrar… pic.twitter.com/8VU5V9dimb — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 8, 2025

