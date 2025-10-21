En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Fiscalía imputa a falso veterinario en Medellín que operó a un perro y le causó la muerte

Fiscalía imputa a falso veterinario en Medellín que operó a un perro y le causó la muerte

Los hechos ocurrieron el 30 de agosto del año 2024, cuando el canino fue llevado hacia un centro veterinario tras una obstrucción intestinal. Quien lo atendió, Luis Fernando Galvis Blanco, se hizo pasar por falso veterinario y lo sometió a una cirugía sin los cuidados adecuados, causándole una grave infección que le provocó la muerte posteriormente.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Noticias Caracol (21).jpg
Luis Fernando Galvis Blanco se atribuyó un falso título en veterinaria y llevó a cabo una mala práctica quirúrgica que provocó la muerte de Aquiles. -
Foto: insumos Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad