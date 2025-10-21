Fiscalía imputa a falso veterinario en Medellín que operó a un perro y le causó la muerte

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), judicializó a tres personas señaladas de estar involucradas en dos casos distintos de maltrato animal ocurridos en Medellín (Antioquia), que dejaron graves afectaciones en varios perros, incluyendo el fallecimiento de uno de ellos.

El caso más relevante fue el de Aquiles, un canino de raza rottweiler con aproximadamente seis años, que fue operado por un hombre que se hizo pasar por veterinario. Tras la cirugía, el ser vivo contrajo una grave infección que le causó la muerte. Estos hechos, tal como relata la fiscal del caso en la audiencia de imputación, se remontan al 30 de agosto del año 2024, cuando Cristian Camilo Gómez Zapata llevó a esta mascota a la sala canina veterinaria Huellitas, a causa de una obstrucción intestinal por, al parecer, haber ingerido una pepa de mango. Allí lo atendió Luis Fernando Galvis, quien se hizo pasar por falso veterinario, y Daniela Montes Tapia, juntos lo sometieron a tal intervención quirúrgica.

"Aquiles fue recibido y operado conjunta y simultáneamente por Luis Fernando Galvis Blanco, quien falsamente se atribuyó la calidad de veterinario y Daniela Montes Tapia a sabiendas de la falta de capacitación de su de su coequipero, quienes el día previo informaron a la familia del canino Aquiles, que realizarían una cirugía conjunta de extracción de cuerpo extraño del sistema digestivo del animal dada la presunta ingesta de una pepa de mango", explicó la fiscal, quien, en representación de la Fiscalía, sostuvo que la intervención no cumplió con los protocolos médicos ni las condiciones de asepsia requeridas.



Tras la cirugía, y a pocos días de fallecer, Aquiles empezó a presentar mal olor en sus heridas y contaba con visibles supuraciones e infección. "El canino desde el momento en que fue devuelto a su tutor tras la operación supuraba agua sangre por la herida quirúrgica y expedía mal olor, además de reventarse algunos puntos de sutura, pese a lo que Luis Fernando Galvis Blanco insistentemente le comunicaba que eso era normal", agregó la fiscal.

Derivado del hecho anterior, la veterinaria Daniela Montes Tapia y Luis Fernando Galvis Blanco, quien se hacía pasar por profesional sin tener título ni experiencia, fueron imputados por el delito de maltrato animal tras practicar una cirugía irregular a Aquiles, el canino fallecido. Los procesados no aceptaron los cargos.



"Se infiere razonablemente que la causa de muerte del canino Aquiles, ser sintiente dada su capacidad de experimentar emociones con base en la forma en la que su entorno lo afectaba, conforme la ley y la jurisprudencia, es la acción constitutiva de maltrato por ustedes dos (Daniela Montes Tapia y Luis Fernando Galvis Blanco) ejecutada al practicar una cirugía conjunta y simultánea sin que ambos ostentaran la calidad ni los conocimientos para ello, lo cual es un delito. Y que usted, Luis Fernando Galvis Blanco, se atribuyó la calidad de veterinaria sin tenerla, lo cual también es un delito", dijo la La fiscal en la audiencia de imputación relata los hechos jurídicamente relevantes en el caso del canino Aquiles.



Otra mujer en Medellín fue imputada por tener caninos en pésimas condiciones

En otro operativo, ocurrido el 15 de septiembre de 2023, las autoridades hallaron nueve caninos (cuatro adultos y cinco cachorros) en deplorables condiciones dentro de una vivienda del barrio Sinaí. Los animales presentaban bajo peso y permanecían en un ambiente insalubre. Por lo expuesto anteriormente, estos perros fueron rescatados y trasladados a un centro especializado para su recuperación. Derivado de lo anterior, María Esneda Alzate Aguirre, responsable del lugar, fue imputada por el delito de maltrato animal.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO