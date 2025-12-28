Pico y placa en Bucaramanga durante fin de año: así operará del 29 de diciembre al 2 de enero

El cierre de año no traerá cambios en la movilidad de Bucaramanga. Las autoridades locales confirmaron que el pico y placa metropolitano se mantendrá vigente entre el lunes 29 de diciembre y el viernes 2 de enero de 2026, como respuesta al incremento del tránsito vehicular propio de la temporada decembrina.La decisión busca evitar mayores congestiones en la ciudad y su área metropolitana, especialmente ante la llegada de turistas y el aumento de desplazamientos internos.



Aunque la Alcaldía analiza la posibilidad de suspender la restricción a comienzos de 2026, por ahora la medida continúa en firme y las autoridades insisten en la importancia de consultar el calendario oficial para evitar sanciones.

Pico y placa en Bucaramanga semana del 29 de diciembre al 2 de enero

Durante esta semana comprendida entre el lunes 29 de diciembre y el viernes 2 de enero, la rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas será la siguiente:



Lunes 29 de diciembre: restricción para vehículos con placas terminadas en 3 y 4.

restricción para vehículos con placas terminadas en 3 y 4. Martes 30 de diciembre: no podrán circular los automotores con placas finalizadas en 5 y 6.

no podrán circular los automotores con placas finalizadas en 5 y 6. Miércoles 31 de diciembre: la medida aplica para placas terminadas en 7 y 8.

la medida aplica para placas terminadas en 7 y 8. Jueves 1 de enero: correspondería la restricción a placas 9 y 0, pero al tratarse de un día festivo no rige la medida.

correspondería la restricción a placas 9 y 0, pero al tratarse de un día festivo no rige la medida. Viernes 2 de enero: el pico y placa se retoma con normalidad para vehículos cuyas placas finalizan en 1 y 2.

La medida de Pico y Placa continúa aplicándose con los mismos horarios establecidos por la autoridad de tránsito. Entre semana, la restricción se extiende desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., mientras que los sábados el control se concentra en una jornada más corta, que va de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.



Esta regulación vehicular no se limita al perímetro urbano, sino que cubre de manera integral los municipios que conforman el área metropolitana, entre ellos Girón, Floridablanca y Piedecuesta. El objetivo de esta estrategia conjunta es reducir la congestión en los principales corredores viales, especialmente en los momentos de mayor flujo vehicular, cuando la movilidad se ve más afectada al inicio y al final de la jornada laboral.



Sanciones por incumplir la medida

Quienes ignoren la restricción se exponen a sanciones contempladas en la normativa vigente. Circular en un día no permitido implica una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que actualmente ronda los $711.750 pesos. Adicionalmente, las autoridades de tránsito pueden ordenar la inmovilización del vehículo, lo que genera gastos adicionales por concepto de grúa y parqueadero oficial.



