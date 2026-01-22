Caso comunidad del anillo: los misterios que rodean muerte de cadete, cuyo caso archivaría Fiscalía

Un juez negó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de archivar la investigación por la muerte de la cadete Lina Zapata, un proceso vinculado con la llamada comunidad del anillo. El cuerpo de la joven fue hallado con un impacto de bala en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía, en Bogotá, el 25 de enero de 2006. En su resolución, el juez fue especialmente crítico con el trabajo adelantado por el ente acusador durante estos años.



Actualmente, el fallecimiento de la cadete está bajo la atención del juez que rechazó la petición y cuestionó la ausencia de una investigación profunda en un caso que prescribirá el próximo 25 de enero, tras cumplirse 20 años de los hechos. Para el togado, la Fiscalía no demostró compromiso ni agotó todos los recursos disponibles para esclarecer si la joven teniente de 19 años se quitó la vida, como sostiene la versión oficial. "Se advierte que la línea investigativa impulsada por la Fiscalía no se apartó de manera sustancial de la versión inicial suministrada en el contexto institucional de la escuela”, señaló el juez 58 de conocimiento de Bogotá en su pronunciamiento.



Cadena Lina Zapata no tenía residuos de disparo en las manos: juez

Las críticas del juez surgen, entre otros aspectos, de las condiciones en las que fue encontrado el cadáver, las cuales no concuerdan con la hipótesis de suicidio con arma de fuego, sostenida oficialmente por la Policía. “Se suma que el examen de residuos de disparo arrojó resultado negativo en manos de la cadete y que, además, se escribió la presencia de barro en ellas. El ente acusador sostiene que ese negativo no es concluyente y puede responder a variables técnicas”.

A esto se suma la posición del abogado de la familia de la teniente, quien asegura que el lugar donde fue hallado el cuerpo no fue tratado de manera adecuada por las autoridades. “En términos forenses, ese tipo de discusión se asocia con lo que se conoce como puesta en escena staging, entendido como la manipulación intencional de una escena para hacerla aparecer compatible con un suicidio o un accidente”.



Cadete Lina Zapata iba a denunciar presunta red de prostitución en la Policía

Los cuestionamientos también incluyen versiones de testigos que afirmaron que días antes de su muerte la teniente Lina Zapata habría encontrado en un computador un archivo que parecía ser un catálogo de personas que prestaban servicios sexuales al interior de la Escuela de Cadetes y que ella pretendía denunciar. Incluso, habría contactado a varias de las personas cuyas fotografías aparecían en dicho documento.

Uno de esos testimonios fue entregado en su momento, en el año 2008, por Ángelo Palacios, testigo del caso de la comunidad del anillo, al programa Séptimo Día, de Caracol Televisión. “Lina llega a mí como tratando de hacerme entender que era importante para mí denunciar lo que me había pasado. Lina se me acerca una vez en las caballerizas, yo estaba fumando un cigarrillo y es allí donde Lina me aborda y me hace la invitación de que denuncie, de hablar”.



El juez también cuestionó de manera severa la independencia investigativa del ente investigador. “La Fiscalía debía, al menos, agotar aquellos actos básicos de esclarecimiento y preservación que razonablemente podían realizarse dentro de su programa metodológico y que a la fecha no se observa que hayan sido plenamente desplegados. De igual manera, o el ente acusador debe preservar la independencia y objetividad de la indagación, evitando que esta se vea permeada por intereses o estructuras orientadas a obstaculizar el esclarecimiento o a propiciar escenarios de impunidad”.



A pesar de la decisión judicial, el futuro del proceso sigue en manos de la Fiscalía, ya que este domingo 25 de enero el caso cumple 20 años y quedará prescrito, a menos que el ente investigador anuncie una ampliación de las indagaciones para esclarecer de manera completa lo ocurrido.

