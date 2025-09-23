En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / "El colegio descuidó totalmente a la niña": papá de Valeria Afanador dio nuevos datos

"El colegio descuidó totalmente a la niña": papá de Valeria Afanador dio nuevos datos

De acuerdo con el padre de Valeria Afanador, niña que apareció muerta tras 18 días desaparecida, el colegio donde fue vista con vida por última vez tuvo varios cambios en el último año.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de sept, 2025
Papá de Valeria Afanador revela detalles del primer día de búsqueda de la niña: "No cayó al río"

