Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Revelan chat de profesores de Valeria Afanador luego de su desaparición: cronología de los hechos

Revelan chat de profesores de Valeria Afanador luego de su desaparición: cronología de los hechos

En las declaraciones entregadas a la Fiscalía, una profesora contó cómo los propios compañeros de Valeria reportaron su desaparición y recorrieron el colegio buscándola.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 06, 2025 02:26 p. m.
Chat de profesores de Valeria Afanador el momento que la menor desapareció: cronología de los hechos
"Ella generalmente no ingresaba de manera autónoma, apenas tocaba el timbre”, dijo una profesora -
Noticias Caracol