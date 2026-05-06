Cayó alias Media Vaca, emisario de alias Calarcá señalado de reclutar jóvenes y niños en Chía

En una redada de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en tres zonas del país, cayeron seis de los más temibles emisarios de alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc. Entre los detenidos hay señalados extorsionistas, asesinos y un reclutador que buscaba jóvenes y niños en Chía, municipio cercano a Bogotá.



Según los investigadores, alias Media Vaca, uno de los señalados disidentes logísticos de alias Calarcá llegó a Chía, en el departamento de Cundinamarca, no solo a ocultarse de los policías y militares que lo perseguían, también a reclutar jóvenes en ese y otros municipios cercanos para ponerlos al servicio de alias Calarcá en el municipio de Neiva y el departamento del Tolima.



¿Cómo se dieron las capturas?

"Se obtuvo información por fuente humana donde al parecer esta persona también estaría realizando invitaciones a personas de este sector con la finalidad de que hicieran parte o formaran parte de esta estructura criminal", dijo un investigador de la Policía del Tolima en entrevista para Noticias Caracol.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Asimismo, capturaron a otros cuatro señalados asesinos y extorsionistas, cómplices de alias Media Vaca y alias Calarcá. "Este importante resultado es producto de un trabajo investigativo riguroso, que incluyó más de 1.000 horas de análisis de cámaras de seguridad, seguimientos técnicos y verificación de información suministrada por fuentes humanas, permitiendo ubicar plenamente a estos actores criminales", dijo el coronel Ánderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Horas antes la Policía del Tolima también capturó en un barrio en el sur de Bogotá a alias Marcos, un señalado extorsionista que había llegado meses antes a Bogotá para ocultarse de las autoridades y dirigir desde su escondite las extorsiones en Huila y Tolima para alias Calarcá.

