Fijan fecha para imputación de cargos contra alias Calarcá por lo hallado en archivos

La fiscal general de la Nación anunció la fecha en que se imputarán cargos contra alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc, por lo hallado en los archivos que dio a conocer la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

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La decisión de la directora del ente acusador se origina por los archivos que se encontraron en las USB incautados en medio de una caravana interceptada por las autoridades en junio del año 2024. En ese entonces, el disidente fue dejado en libertad por la designación del gobierno como gestor de paz.

En dichos documentos se evidencia la de las disidencias en las principales instituciones del Estado, como en la propia Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y las agencias de inteligencia.



Tras lo revelado por Noticias Caracol, el propio ente acusador desmontó cualquier intento de calificar la información como falsa. La fiscal Camargo incluso declaró en medios que lo que había en esos archivos “tiene que ver con hechos de homicidios que habrían encargado, y que resultan conductas muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación con una suspensión de orden de captura”. (Lea también: Revelan nuevos chats que demostrarían cómo alias Calarcá sigue delinquiendo)



¿Qué delitos le imputarán a alias Calarcá?

La fiscal general informó que se fijó para el 5 de mayo la fecha en que le imputarán cargos al disidente.



Sobre los delitos que deberá responder, Camargo señaló que se contemplan “desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición y homicidio y desplazamiento forzado”.

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Asimismo, dijo que ya le solicitó al presidente Gustavo Petro que “defina la permanencia de esta persona en esa negociación, junto con la permanencia indiscutible de cuatro integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc en Catatumbo, que ya han sido imputadas por delitos de lesa humanidad. Esa solicitud aún no ha sido respondida por el señor presidente, pero en términos del plazo que se otorga legalmente para el derecho de petición, está aún en términos y yo espero que se responda en tiempo”.

Cabe recordar que, a comienzos de marzo, tres miembros de ese grupo ilegal se conectaron a una audiencia desde una zona selvática en la que fueron imputados por más de 150 delitos.

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Por su parte, la fiscal general ha enviado dos comunicaciones al presidente de la República. En una de ellas hacía énfasis sobre las pruebas encontradas contra alias Calarcá en las que mencionaba una masacre, ataques a la fuerza pública y asesinatos de líderes sociales. (Lea también: Nuevas revelaciones de archivos "Calarcá": sus acciones criminales durante diálogos con el Gobierno)

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