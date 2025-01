Cayó mujer que tramitó 418 visas a Estados Unidos con perfiles falsos: la mayoría fueron aprobadas

La Fiscalía General de la Nación reveló el caso de una mujer que tramitó 418 visas a Estados Unidos con perfiles falsos. La mayoría fueron aprobadas. Una comunicación de Matthew Cusack, jefe de investigaciones criminales del servicio de seguridad diplomática, fue la alerta que el gobierno estadounidense envió a Colombia, advirtiendo sobre la existencia de una supuesta organización dedicada al tráfico de migrantes y fraude de este documento.

Con la información brindada por el estadounidense, el ente investigador colombiano rastreó unas líneas telefónicas con las que identificó a la presunta artífice de este fraude: Bibiana Díaz Méndez.

¿Qué servicios ofrecía la mujer para el trámite irregular de visas a Estados Unidos?

“Al parecer realizaría asesorías irregulares para que aspirantes a la visa de estudiante de Estados Unidos realizaran la gestión ante la embajada de los Estados Unidos, incluyendo información no veraz”, señaló el fiscal del caso.

Según la investigación, la mujer ofrecía paquetes que ascendían a los 7 millones de pesos, los cuales incluían la programación de las citas consulares en un periodo no mayor a ocho días, el diligenciamiento de los formularios de solicitud del documento con información personal, financiera, académica y laboral que no correspondía a estatus real de los aspirantes.

Una llamada telefónica conocida por Noticias Caracol reveló el actuar delictivo de la detenida:

Solicitante: Me preguntaba que cuánto le podría costar el trámite de cuatro visas.

Bibiana Díaz: ¿De cuatro visas? ¿Visas de turista?

Solicitante: Sí. Entre los cuatro hay una niña como de 7 añitos.

Bibiana Díaz: Bueno, por la niña sí cobra 2 millones de pesos y los adultos, como es un grupo, yo normalmente cobro 5 o 6 millones de pesos, pero como es un grupo se los dejaría a 4 millones, serían 14 millones.

Solicitante: ¿14 millones?

Bibiana Díaz: Sí señora.

Solicitante: ¿Las cuatro?

Bibiana Díaz: Las cuatro.

La mujer ofrecía paquetes que ascendían a los 7 millones de pesos para tramitar la visa - Colprensa

Gracias a estas interceptaciones de llamadas se determinó que la mujer tramitó 418 visas de manera irregular, con lo que habría inducido en error a algunos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, que avalaron la expedición de documentos por tres meses a supuestos médicos, enfermeros y otros profesionales que acreditaron en sus solicitudes tener solvencia económica, estabilidad laboral y familiar; y aseguraron que solo viajarían para estudiar inglés.

La mujer, que aceptó el cargo de tráfico de migrantes, dijo que conseguía las citas para la visa en dos u ocho días: “La demora era mandar papeles y hágale, a los ocho días ya estaban con su visa porque, que lo digan las personas que conocen New Broadway, mejor dicho, medio New Broadway lo he mandado yo”.

La Fiscalía logró acreditar ingresos de hasta 1.900 millones de pesos por el trámite irregular de visas. Un juez de control de garantías le impuso casa por cárcel a la imputada.