Cinco destinos turísticos para visitar esta Semana Santa en Colombia

Llegó la Semana Santa y miles de ciudadanos que asisten a las iglesias católica y cristiana se encuentran viajando a las diferentes actividades religiosas que se hacen en Colombia durante esta época. Y es que en el país hay varios destinos, los cuales se han vuelto predilectos para los fieles.



Entre muchos lugares, en Colombia hay cinco que se han convertido en unos de los destinos preferidos por los turistas religiosos para visitar durante la Semana Mayor.



Santuario de Nuestra Señora de las Lajas, Ipiales

Muy cerca de la frontera entre Colombia y Ecuador, el Ipiales, Nariño, está el que para muchos es el templo católico más hermoso e imponente del mundo, el Santuario de Las Lajas, un lugar lleno de misticismo y magia que impacta a sus visitantes.

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Nariño viene fortaleciendo su oferta y capacidad turística. Para esta Semana Santa se espera recibir más de 200,000 viajeros en lugares, además del santuario de Las Lajas, como la Senda de la Fe, El Santuario del Tambo y San Pablo, entre otros.

“Nariño, tierra de fe y espiritualidad, está ofreciendo cuatro alternativas rutas por todo el departamento de Nariño en el que ofrecemos sin duda todo el tema de fortalecimiento cultural, empresarial, artístico y artesanal”, dijo en Noticias Caracol Claudia Patricia Erazo, directora de Turismo de Nariño.



Semana Santa en Mompox, Bolívar

Con el inicio de la Semana Santa, las calles en Mompox, las calles se llenaron de preparativos y los comerciantes aprovecharon para recibir a miles de visitantes. Mompox conocida por la forma como celebra la Semana Santa.



Las procesiones en Mompox se celebran desde 1564 y mantienen muchas de las costumbres de la época. Por ejemplo, desde el Jueves Santo comienzan en el municipio las conmemoraciones y este se convierte en uno de los destinos predilectos por los religiosos.



En la Semana Santa en Mompox se percibe el más alto grado de devoción católica, pues la feligresía recrea con imágenes realistas las escenas de la muerte y resurrección de Jesucristo.



Cerro de Monserrate

En Bogotá, el destino predominante de los católicos es el cerro de Monserrate, lugar donde miles de creyentes cada fin de semana van a agradecer y a pedirle ayuda al Señor Caído de Monserrate. Sin embargo, para la Semana Santa, a este lugar llegan miles de personas más, por lo que subir se convierte en todo un reto.

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Además del cerro de Monserrate, los locales y turistas podrán realizar todo un recorrido religioso visitando templos como la Catedral Primada o la Iglesia del 20 de Julio.

Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo, señaló que para esta Semana Santa “esperamos más de 320,000 visitantes, 14% de ellos extranjeros, que vienen a disfrutar de la ciudad con su gastronomía, con su cultura. También tenemos circuitos de recorridos para turismo religioso en el centro, en Chapinero, en la localidad de San Cristóbal. Pueden visitar santuarios como los de Monserrate, ir a Guadalupe, que también estará abierto esta Semana Santa, ir a la Iglesia del 20 de julio, a la Catedral Primada, a la Iglesia de Lourdes”.



La Virgen de los Dolores y las procesiones en Popayán

La Virgen de los Dolores o la Virgen de los Generales, como también es conocida, es una talla del siglo XVII que durante más de dos siglos ha recorrido las calles de Popayán. Inspiró capítulos de la historia de Colombia. Dos de sus grandes devotos fueron los generales Tomas Cipriano de Mosquera y José María Ovando.

La procesión, que inicia el día Martes Santo, está conformada por 16 pasos adornados con flores blancas que significan la pureza de Jesucristo. Hay otros pasos insignes de esta procesión como el Señor del Perdón o el Paso de la Negación.

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En este municipio, las artesanías están en la ruta del artesano y se pueden encontrar artículos hechos a mano con el sello de Artesanos de Popayán. Las procesiones de Popayán siguen dejando huella imborrable entre quienes la conocen.



Basílica del Señor de los Milagros, en Buga

Cada Semana Santa, el municipio de Buga, Valle del Cauca, se llena de miles de feligreses que buscan llegar hasta la basílica del Señor de los Milagros. Para esta Semana Mayor, se espera que lleguen 180.000 peregrinos para disfrutas de los recorridos y los planes religiosos, además de las procesiones, que serán más de 10.

La programación comenzó desde el Lunes Santo con la procesión del Santo Encuentro, que inició desde la Institución Educativa La Gran Colombia.

La ruta turística en ‘La Ciudad Señora’ incluye más de 20 templos, entre estos la emblemática basílica y la catedral de San Pedro, además de la Plazoleta El Milagro, donde se encuentra en un pedestal la estatua de la anciana indígena que en el año 1550 encontró la imagen del Señor de los Milagros.

En este fin de semana, miles de familias se sumarán a las celebraciones de Semana Santa, la primera temporada vacacional del año que muchos escogen para viajar, descansar y por sobre todo reflexionar.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

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