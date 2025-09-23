En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
DONALD TRUMP
ASAMBLEA ONU
VALERIA AFANADOR
DT DE SANTA FE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Capturan ciudadano chino que tenía 26 aletas de tiburón dentro de un restaurante en Cartagena

Capturan ciudadano chino que tenía 26 aletas de tiburón dentro de un restaurante en Cartagena

Las autoridades hicieron el hallazgo de las partes de tiburón en un restaurante de la capital de Bolívar. Las aletas de este animal, al parecer, provienen de una red ilegal dedicada a este tráfico que afecta el medio ambiente.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad