Colombiana con ocho meses de embarazo fue deportada de EE. UU. pese a una "situación médica grave"

Zharik Daniela Buitrago Ortiz es una mujer colombiana de 21 años que, con ocho meses de embarazo, fue deportada por el Gobierno de Estados Unidos el pasado miércoles, a pesar de haber solicitado asilo tras ingresar al país en noviembre del año anterior junto con miembros de su familia.



De acuerdo con información contenida en documentos judiciales conocidos por CNN, la deportación se llevó a cabo aun cuando la joven había presentado una petición de habeas corpus en la que alegaba encontrarse en el octavo mes de gestación, en una situación de emergencia médica, y denunciaba que se le estaba negando atención médica mientras permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias.

La joven se presentó en la frontera en Texas en noviembre, acompañada por su madre y sus hermanos, con el objetivo de solicitar asilo. Según explicó al medio antes mencionado, Anthony Enriquez, vicepresidente de Litigio en el Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy y abogado que representa a la colombiana, la solicitud se realizó “porque le habían matado a su padre en Colombia”.

Desde su llegada a Estados Unidos, la mujer quedó en detención y posteriormente fue trasladada a una instalación en el estado de Louisiana, detalló su abogado. Mientras que la entrevista de “miedo creíble” de su madre fue aprobada por las autoridades migratorias, lo que le permitió continuar su proceso en libertad, la de la joven fue rechazada, de acuerdo con la defensa.



La entrevista de miedo (o temor) creíble es una etapa inicial del proceso de asilo en Estados Unidos. En esta evaluación, que suele realizar un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), se determina si la persona migrante detenida enfrenta una posibilidad real y significativa de sufrir persecución o tortura en su país de origen. El análisis se basa en motivos como raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social.



El abogado de la joven, aseguró que la deportación se produjo pese a que la joven se encontraba “en una situación médica grave, con dolores en el ombligo y la espalda” durante los últimos días de embarazo.

A pesar de ello, la deportación se ejecutó el miércoles en un vuelo comercial. De acuerdo con el defensor, la joven fue trasladada inicialmente desde Louisiana hasta Atlanta, Georgia, donde realizó una escala, y posteriormente voló hacia Colombia.Llegó al país durante la noche y logró comunicarse con su madre tras su arribo.

Ese mismo día, Enriquez intentó frenar la deportación mediante la presentación de una demanda en una corte federal de Georgia. Aunque la jueza de distrito Sarah E. Geraghty aprobó la moción, la orden se emitió varias horas después de que Buitrago Ortiz ya hubiera salido de Estados Unidos. En el documento judicial se establece que “si la peticionaria aún no ha salido de Estados Unidos, se prohíbe a los demandados deportar a Buitrago Ortiz hasta el 30 de enero de 2026”.



¿Qué dicen las autoridades estadounidenses?

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ofreció una versión distinta de los hechos. En un comunicado enviado a CNN, Tricia McLaughlin, subsecretaria para Asuntos Públicos del DHS, afirmó que Buitrago Ortiz es una “presunta miembro de la banda Tren de Aragua” y que “había ingresado ilegalmente a nuestro país, fue deportada y volvió a ingresar ilegalmente”, lo cual constituye un delito bajo la legislación estadounidense.

“Los casos de solicitud de asilo pendientes no otorgan estatus legal (en Estados Unidos) y se le concedió la salida voluntaria del país”, añadió McLaughlin en su declaración por correo electrónico.

La funcionaria también sostuvo que “no existen registros” que indiquen que la joven presentara problemas de salud antes de su deportación. “La política de ICE exige que toda persona programada para ser deportada sea sometida a un examen médico. Ortiz no fue la excepción y abordó con éxito su vuelo de deportación”, señaló.

Además, McLaughlin concluyó mencionando que “las mujeres embarazadas reciben visitas prenatales periódicas, servicios de salud mental, apoyo nutricional y atención médica acorde con los estándares de la comunidad”.

Frente a estas afirmaciones, el abogado Anthony Enriquez negó categóricamente las acusaciones contra su representada y aseguró que el Gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas que respalden dichas señalamientos. Indicó, además, que ha vuelto a comunicarse con la joven y que actualmente se encuentra recibiendo atención médica en Colombia.

Respecto a los pasos a seguir tras la deportación, el abogado enfatizó que “ahora lo más importante es la salud de Daniela y su bebé, y estamos trabajando para asegurar que ella esté bien de salud y que su bebé esté seguro en este momento”.

El caso de Zharik Daniela Buitrago Ortiz se conoce en un contexto de alta tensión en Estados Unidos, donde las autoridades se encuentran bajo la lupa tras la reciente muerte de un ciudadano estadounidense durante protestas contra las redadas migratorias. De acuerdo con la versión oficial, el agente involucrado abrió fuego en defensa propia; no obstante, videos captados por testigos y difundidos posteriormente han generado cuestionamientos sobre un posible uso excesivo de la fuerza.

