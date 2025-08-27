Concejal denuncia que fue robado y secuestrado cerca de Bogotá: "Pensé que me iban a matar"

Cristian Ospina, un conocido concejal de Rionegro que pertenece al partido Alianza Verde, denunció en los últimos días que fue víctima de un grave caso de secuestre y robo durante un viaje que tuvo hacia Bogotá. Producto de dichos hechos, tras el hurto, el hombre perdió una suma cercana a los 50 millones de pesos.

Según explicó el sujeto al diario Mi Oriente, el hombre había viajado a la capital del país con el objetivo de cerrar un negocio de materiales de construcción con unos supuestos compradores interesados. Al llegar al punto, y antes de finalizar la negociación, al cabildante le propusieron hacer un negocio con dólares que, según él, parecía totalmente legal luego de que hubiera hecho la correspondiente verificación bancaria de los billetes que le dieron.

Al sujeto, tras aceptar, lo llevaron a una finca, ubicada en zona rural de Silvania, a poco más de una hora de Bogotá, para firmar ambos acuerdos que se habían pactado entre él y los supuestos negociadores. El grave problema fue que tras llegar al punto fueron abarcados por hombres armados, quienes lo interceptaron a él y a su compañero. “Nos tiraron al suelo, nos amarraron, nos golpearon y nos amenazaron con armas. En ese momento pensé que me iban a matar”, dijo el concejal al medio citado.



Los ladrones le arrebataron todo: a él y a su compañero les hurtaron celulares, documentos, billeteras, tarjetas de crédito y hasta computadores. De la misma manera, el denunciante dijo que fue víctima de millonarias transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias y que, adicionalmente, fue forzado a dejarse tomar fotografías por parte de los delincuentes.

El hombre, además, sufrió varias heridas que lo obligaron a recibir atención médica de inmediato y a ser hospitalizado, pues recibió varios golpes por parte de los agresores. Posteriormente, el sujeto se desplazó hacia Instituto Colombiano de Medicina Legal para revisar sus heridas y hacer los respectivos procedimientos que permitan avanzar en la investigación que adelantan las autoridades. El hombre ya entregó pruebas y evidencias ante los investigadores correspondientes

“Desde la Alcaldía de Fusagasugá a través de la Secretaría de Gobierno, de manera articulada con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se realiza un trabajo permanente para combatir la delincuencia y prevenir este tipo de delitos en nuestro municipio y la región del Sumapaz. También se han realizado campañas de prevención de la modalidad de ‘falso servicio’, con la que delincuentes engañan a víctimas con vender lotes o fincas y realizan robos”, dijo la alcaldía del municipio aledaño al que se presentaron los hechos.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO