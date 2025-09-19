Tiroteo en Bucaramanga: conductor habría sido víctima de sicariato a plena luz del día

En la carrera 27 con calle 45 de la ciudad de Bucaramanga se acaba de registrar un tiroteo que provocó pánico entre los transeúntes. Producto de estos hechos se reportó una persona lesionada.

Noticias Caracol conoció que los hechos se presentaron en el barrio Sotomayor, cuando sujetos en una motocicleta Marca Pulsar de color negra de placas AKF-19F dispararon contra un ciudadano que se movilizaba en una camioneta Nisan y posteriormente emprendieron la huida por la calle 45.

Por el momento las autoridades se encuentran en el lugar de lo ocurrido, en donde quedó detenida la camioneta de la víctima, la cual resultó accidentada sobre una de las aceras del lugar.



Noticia en desarrollo...