Condenado por apuñalar 26 veces a su expareja en Medellín sigue atormentando a su víctima

Jorge Alberto Macías Manco, alias ET, fue condenado a 15 años y seis meses de cárcel por tentativa de feminicidio en contra de su expareja, Ana Karina Maya Acevedo. La Fiscalía General de la Nación anunció a finales de febrero que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el hombre, señalado de apuñalar 26 veces a su expareja y que se encontraba escondido en Chocó después de los hechos.

Los hechos investigados ocurrieron en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, Antioquia, el 7 de noviembre de 2024, "cuando Macías Manco, al parecer, atacó con arma cortopunzante a su expareja sentimental, de 21 años (...) La agresión ocurrió en el lugar de trabajo de la mujer", contó la Fiscalía en ese momento. Macías Manco fue indicado como responsable del delito de tentativa de feminicidio agravado.

"La víctima recibió múltiples heridas que pusieron en riesgo su vida y le generaron una incapacidad de 45 días. Después de la agresión a su expareja, el hombre, presuntamente, la contactó por redes sociales y le envió mensajes con amenazas de muerte. Al parecer, ‘ET’ se trasladó a varios municipios antioqueños para tratar de evadir la acción de la justicia. Sin embargo, fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en Belén de Bajirá (Chocó)", agregó la entidad investigadora.

Según compartió Telemedellín, el hombre se allanó a los cargos en días pasados. Por esa razón fue condenado a poco más de 15 años de cárcel. "Por un lado, con la condena, estoy un poco más tranquila", dijo Ana Karina Maya Acevedo en entrevista para el medio citado. La víctima recalcó las denuncias que había hecho en meses pasados, contando que después del ataque seguía recibiendo mensajes del hombre. “Recién ocurrió el ataque, él me empezó a amenazar con números falsos o a través de otras personas. Me dice que lo que me hizo fue solo una caricia comparado con lo que piensa hacerme, que me prepare”, le había dicho Maya a Semana.

En la entrevista televisiva, la mujer aseguró que incluso después de la condena el sujeto seguía enviándole mensajes a ella y a sus amigas. "Estoy con un poco de miedo por la condena tan baja que le dieron. Él se ha estado comunicando por medio de varios números de teléfono y por una cuenta de Facebook. La verdad nos volvió otra vez a revivir ese miedo", agregó. La sentencia por el delito habría sido hasta de 26 años, pero por lo que el hombre aceptó los cargos tuvo una reducción de condena.



Casos de violencia contra la mujer

La Defensoría del Pueblo dijo en un comunicado publicado a finales de abril de este año que hace un llamado urgente a las autoridades para que refuercen las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia para las mujeres, niñas, adolescentes, personas OSIEGD y LGBTI en Colombia. "Entre el 1 de enero y el 2 de abril de 2025, el país ha registrado 123 feminicidios y 79 tentativas de homicidio, de acuerdo con datos del Observatorio de Feminicidios Colombia. Estos crímenes siguen demostrando el riesgo que corren las mujeres en diversos espacios", explicó la entidad.

Bogotá y Antioquia son dos de las zonas que más han sido afectadas por estos crímenes. "Los departamentos con más casos de feminicidios este año han sido Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca. En los primeros tres meses de 2025, se registraron 5.307 casos de violencia intrafamiliar que afectaron a mujeres, principalmente a mayores de 18 años con 3.669 casos. Las regiones de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Boyacá encabezan la lista".

