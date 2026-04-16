Condenan a 14 años de prisión a mujer por intento de homicidio contra tatuador

Un juez de conocimiento de Barrancabermeja, Santander, sentenció a 14 años de cárcel a Dayana Marcela Cogollo Puentes tras hallarla responsable de su participación en un intento de homicidio contra un tatuador ocurrido en abril de 2025. La decisión se produjo con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

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Los hechos materia de investigación se registraron el 18 de abril de 2025 en un sector cercano al antiguo botadero de basura de Bucaramanga. De acuerdo con lo establecido por las autoridades, la víctima fue contactada previamente por la hoy condenada, quien le propuso encontrarse en el lugar con el supuesto propósito de realizarle un tatuaje.

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La investigación señaló que el encuentro fue utilizado como mecanismo para facilitar un ataque armado. Al sitio llegó la mujer acompañada de un hombre que portaba un arma de fuego. En ese punto, el acompañante accionó el arma en contra del tatuador, causándole varias heridas.



Pese a la gravedad del ataque, la víctima logró escapar del lugar y sobrevivir, lo que permitió que posteriormente se iniciaran las labores de investigación por parte de las autoridades judiciales.



La mujer fue condenada por intentar asesinar a un tatuador

Con el avance del proceso, la Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios y testimonios que permitieron individualizar la participación de Cogollo Puentes en la planeación del hecho. Según lo expuesto por el ente acusador, la mujer habría sido quien citó a la víctima al punto donde ocurrió el ataque, facilitando así la acción del agresor armado.

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La captura de la procesada se realizó el 26 de agosto de 2025. En su momento, fue presentada ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Los cargos fueron aceptados por la acusada dentro del proceso.

Tras el análisis del material probatorio y el trámite judicial correspondiente, el juez profirió la condena de 14 años de prisión en su contra.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co