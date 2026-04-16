EE. UU. advierte “terribles” consecuencias por amenazas a De la Espriella, Valencia y más candidatos

El gobierno de los Estados Unidos manifestó su preocupación por la seguridad e integridad de los candidatos presidenciales en Colombia y advirtió “graves consecuencias” en caso que haya un atentado. A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026 en el país, se extreman las medidas de seguridad para garantizar la sana convivencia y buen orden público en el territorio nacional.



Durante una reunión que presidió el Congreso de Estados Unidos, la representante María Elvira Salazar trajo a colación el tema en el parlamento e interpeló a Michael Kozak, encargado del Departamento de Estado para América Latina, sobre este asunto. Cabe recordar que este 31 de mayo se llevarán a cabo los comicios en Colombia para elegir al presidente y vicepresidente de la Nación.

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En esa misma línea, el país está frente a un antecedente que es visto con suma preocupación por Estados Unidos: el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, otrora precandidato presidencial y senador de la República, quien sufrió un atentado en Bogotá con arma de fuego. Tras meses de investigación, las autoridades constataron que los cabecillas de la Segunda Marquetalia habrían dado la orden de cometer este asesinato.



Precisamente, hubo mención de este caso durante la sesión que llevó al Congreso y se habló sobre las presuntas amenazas que recibieron otros dos candidatos. “Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han recibido amenazas de muerte y estamos preocupados por su seguridad”, dijo la parlamentaria. Salazar recordó que Colombia es considerado por EE. UU. como uno de los aliados más importantes en el occidente.

En esa línea, Kozak afirmó que las personas que “piensen en hacerles daño” enfrentarán represalias terribles. “Nuestro objetivo es que nadie se acerque los suficiente para intentarlo”. Kozak mencionó que hay una gran preocupación desde el Departamento de Estado luego que ocurriera el atentado contra Turbay. A su vez, manifestó que EE. UU. mantiene contacto constante con las autoridades en Colombia para que se evite la repetición de un episodio de igual naturaleza, especialmente con la Policía Nacional.



Paula Rozo

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