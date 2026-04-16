Revelan video clave de asesinato de hombre que defendió a mujer que estaba siendo robada en Bogotá

Bogotá se encuentra bajo conmoción tras un violento episodio de inseguridad que cobró la vida de un ciudadano de 54 años en la localidad de Kennedy. El hecho ocurrió en el barrio Boitá, donde un conductor, en un valiente, pero trágico intento por auxiliar a una mujer que estaba siendo víctima de un asalto bajo la modalidad de fleteo, fue atacado a tiros por delincuentes.

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Según los reportes oficiales y las grabaciones de cámaras de seguridad que ahora son piezas clave para las autoridades, la víctima del asalto se disponía a entrar a un establecimiento comercial cuando fue interceptada por los fleteros.



El conductor del vehículo, al percatarse de la situación de peligro, decidió intervenir para impedir que los asaltantes escaparan con el botín. En una maniobra arriesgada, embistió con su automóvil la motocicleta en la que pretendían huir los sospechosos, logrando arrastrar el vehículo de los delincuentes por la avenida.



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Lamentablemente, la reacción de los delincuentes fue inmediata y letal. El parrillero de la motocicleta desenfundó un arma de fuego y disparó múltiples veces contra el vehículo, impactando directamente al conductor.

Aunque la comunidad reaccionó con rapidez dando aviso a las autoridades y el hombre fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas. La oportuna intervención de la Policía Nacional, apoyada por la información suministrada por los vecinos del sector, permitió la captura de uno de los presuntos responsables.

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El detenido es un hombre de 31 años que cuenta con un extenso y preocupante historial criminal. Según informó el coronel Juan Montilla, comandante de la Policía de Kennedy, este sujeto ya presentaba anotaciones judiciales por delitos de hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. El capturado fue puesto a disposición de un juez de la República para su respectiva judicialización por los delitos de homicidio y receptación.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones y el análisis de los videos para dar con el paradero del segundo delincuente, quien logró huir del lugar con el maletín que contenía el dinero de la víctima inicial.

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