Reconocida influencer causó accidente en Bogotá por evitar que la robaran: arrolló a motocicleta

Valerie Morales, reconocida influencer, causó un fuerte accidente en Bogotá sobre la avenida NQS (carrera 30) con calle 87A el pasado 6 de abril por evitar ser robada. Un motociclista resultó lesionado y el vehículo del involucrado terminó bajo las ruedas del carro de la creadora de contenido. Morales hizo un video relatando lo ocurrido y pidiendo disculpas. Este episodio se suma a los intentos de hurto en Bogotá, una problemática recurrente en la ciudad.



Morales es una influencer que cuenta con medio millón de seguidores en TikTok y más de 100.000 en Instagram. En sus redes sociales, esta mujer comparte contenido sobre su estilo de vida y también habla sobre moda y belleza.

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El siniestro fue reportado en las cuentas oficiales de Tránsito Bogotá y la Secretaría de Movilidad. Las imágenes divulgadas por las entidades mostraban la camioneta de la creadora de contenido sobre una motocicleta. Las labores por parte de las autoridades se desarrollaron desde las 6:30 p. m., para retirar los vehículos que estaban en sentido norte-sur. La afectación se extendió por dos carriles del corredor vial y causó gran congestión en la NQS.



La influencer señala que fue víctima de intento de hurto

Morales relató que recién había salido de una clase en la calle 140. Recuerda que en ese momento las vías estaban “colapsadas” por los trancones que había en la ciudad. Para la hora en la que Valeria se desplazaba había mucho sol, por lo que decidió bajar un poco la ventana. Cuando, en medio del tráfico, llegó a un sector donde hay puentes vehiculares, dijo que vio a un supuesto vendedor de cables que le pareció sospechoso: “Le brillaron los ojos. Yo inmediatamente dije ‘me van a robar’”.

Como reacción inmediata, la ciudadana escondió su celular. Morales señala que el supuesto vendedor no era quien cometería el hurto, sino que avisó a un cómplice. En un momento, este hombre volvió con otra persona. Uno de ellos golpeó uno de los espejos del carro en el que se movilizaba la influencer. Ella relata que bajó la ventana para acomodar el retrovisor y le reclamó.



Para ese punto, Morales contó que sintió cómo una mano entró al interior del vehículo. Como reacción, cerró la ventana y protegió su cuello, ya que llevaba un accesorio de valor. Además, giró el volante hacia la derecha y aceleró mientras gritaba por auxilio: “Quedé nublada por unos diez segundos”.



De repente, Valeria notó que su carro no avanzaba más y se encontró con otro panorama: “Veo a unos diez hombres alrededor”. Las personas le pedían que se calmara, pues había provocado un accidente de tránsito en Bogotá. “Yo solo lloraba como loca (...) golpeé a un carro y arrollé a una moto. Entré en shock”, dijo.



La influencer aseguró que inmediatamente le pidió perdón al motociclista, quien, según su relato, tenía una pierna lesionada. Los organismos de emergencia llegaron al lugar para atender a los involucrados: “Yo estaba preocupada por el chico de la moto, le inmovilizaron la pierna”.

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Morales volvió a pedir disculpas públicamente: “En ningún momento pensé que mis cosas o cualquier otra bobada valía más que la vida de una persona. Lo siento con toda mi alma”. También indicó que el caso ya está siendo manejado por el seguro del vehículo y expresó su deseo de que el ciudadano herido se recupere satisfactoriamente.

Paula Rozo

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