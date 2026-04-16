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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Policía revela nuevos detalles de la muerte de dos niños hallados dentro de refrigerador en Meta

Policía revela nuevos detalles de la muerte de dos niños hallados dentro de refrigerador en Meta

Los menores de edad fueron enterrados en La Guajira después de lo trágicos hechos. La investigación continúa en curso.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Detalles sobre muerte de hermanitos de 5 y 8 años dentro de un refrigerador en Vista Hermosa, Meta
Hermanitos Darien y Sofía Saori Guevara Tiller
Noticias Caracol

El caso de Darien y Sofía Saori Guevara Tiller, los dos hermanitos que fueron encontrados sin vida dentro de un refrigerador en Vista Hermosa (Meta), causó enorme conmoción en Colombia. En las últimas horas, la Policía Nacional reveló más detalles que han surgido a partir de la investigación que han llevado las autoridades.

Los niños de cinco y ocho años fueron hallados dentro de un congelador que había en la vivienda de sus padres en este municipio de los Llanos Orientales. Juan Andrés Gómez, alcalde de Vista Hermosa, explicó a Noticias Caracol que los progenitores de Darien y Sofía vendían hielo, por lo que tenían dos refrigeradores de ese estilo. Uno de los electrodomésticos estaba desconectado y con la tapa abierta.

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Al parecer, los niños empezaron a jugar a las escondidas mientras que sus papás estaban fuera de casa para comprar víveres por la noche. Al llegar a su hogar, los adultos no escucharon pista de sus dos hijos, por lo que empezaron a buscarlos. El terrible hallazgo surgió al darse cuenta con alarma de que uno de los congeladores estaba cerrado. Los menores fueron llevados a un centro asistencial con ayuda de vecinos, donde llegaron sin signos vitales.

Revelan la causa de muerte

En entrevista con Blu Radio, el coronel Nelson Zambrano, comandante de la Policía del Meta, indicó que las investigaciones por este hecho continúan, aunque ya tienen una causa de muerte preliminar. Sin embargo, podría cambiar conforme avancen las pesquisas: “Esto tiene un proceso investigativo, es un hecho muy lamentable. Hasta el momento, como Policía Nacional, podemos decir que es una muerte accidental, de acuerdo a los elementos materiales de prueba que tenemos hasta el momento, pero la investigación continuará. En este momento es un hecho accidental, lamentamos lo sucedido".

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Asimismo, el uniformado dio detalles del estado de los dos cuerpos. Según el coronel, los menores de edad no tenían señales de violencia, lo cual refuerza la hipótesis de que el caso sería una muerte accidental.

Por otra parte, el alcalde de Vista Hermosa indicó en su momento que, según informes preliminares, los menores habrían muerto por asfixia.

Las honras fúnebres de Sofía y Darien se llevaron a cabo en La Guajira, departamento de donde es oriunda la madre de los menores. Según el alcalde de Vista Hermosa, la mujer es originaria de una comunidad wayúu en Uribia.

Paula Rozo
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