¿Quiénes son los delincuentes que han sido capturados varias veces en Bogotá y siguen en libertad?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en los últimos días ha denunciado que varios criminales que han sido capturados por las autoridades distritales varias veces han quedado en libertad. Asimismo, ha dicho que algunos de los sujetos que están involucrados en casos recientes de 'paseo millonario', sicariato, entre otros delitos, contaban con prisión domicliaria. Por lo tanto, afirmó que el sistema judicial "está fallando".

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"Criminales con detención domiciliaria: cometiendo nuevos delitos en la calle. Asesinos condenados y con antecedentes: tranquilos en la calle. Fleteros capturados tres veces: tres veces dejados en libertad. Los delincuentes deben estar en la cárcel, no en la calle", escribió en un video en el que describió varios de los casos.

El alcalde recordó a los miembros de una banda llama 'La Gorda', dedicada al delito de fleteo. Hace cerca de 2 meses, la Policía Metropolitana de Bogotá los había capturado, pero, a pesar de que portaban armas de fuego, fueron dejados en libertad porque no tenían antecedentes. El martes 14 de abril, los sujetos fueron nuevamente capturados, y se les acusaba de estar involucrados en por lo menos 5 casos de fleteo.



"Esta vez sí tienen que quedar tras las rejas. No podemos seguir capturando delincuentes sólo para que los dejen en libertad. Los criminales deben estar en la cárcel", aseguró Galán en su momento, pero luego confirmó que los presuntos fleteros volvieron a quedar en libertad.



Delincuentes con prisión domiciliaria que cometían delitos en Bogotá

El alcalde mencionó que el sicario que intentó atentar contra un hombre en la localidad de Usaquén, en el norte de la ciudad, el pasado lunes 13 de abril. Galán, ya tenía prisión domiciliaria y una orden de captura por otros delitos. También, dijo que uno de los que secuestró a Diana Ospina en un taxi también tenía casa por cárcel. Asimismo, alias ‘Nías’, jefe de sicarios de la banda 'Los Mesa', recientemente capturado y quien tendría responsabilidad en por lo menos 50 homicidios, también tendría esta medida.



Galán también mencionó al responsable del asesinato de un hombre de 54 años en la localidad de Kennedy, al parecer, por intentar robarlo. El señalado estaba libre a pesar de tener anotaciones de diversos delitos como fuga de presos, hurto agravado, violencia intrafamiliar y lesiones personales. "Es repetitivo en prácticamente todos los casos, o bien son personas que por su peligrosidad deberían estar presos porque ya los había capturado el sistema y los soltó o bien están presos y no hay control sobre ellos"", concluyó el mandatario distrital.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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